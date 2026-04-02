2. Bundesliga heute: Bochum - Braunschweig LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 12.04.2026 • 10:30 Uhr VfL Bochum 1848 empfängt heute Eintracht Braunschweig. Der Anstoß ist um 13:30 Uhr im Vonovia Ruhrstadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Das Duell VfL Bochum 1848 gegen Eintracht Braunschweig wird am heutigen Sonntag (12. April 2026) um 13:30 Uhr im Vonovia Ruhrstadion angepfiffen. Schiedsrichter der Partie ist Wolfgang Haslberger.

Auf den Bänken kommt es zum Aufeinandertreffen von VfL-Coach Uwe Rösler und Eintracht-Trainer Lars Kornetka – beide Teams stehen vor einem wichtigen Schritt im Saisonendspurt der 2. Bundesliga.

Bochum – Braunschweig LIVE im TV, Livestream, Ticker

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Bochum verlor zuletzt erstmals unter Uwe Rösler zwei Zweitliga-Spiele in Serie (2:3, 1:4) und kassierte dabei jeweils mindestens drei Gegentore – in den ersten 26 Saisonpartien war das nur drei Mal passiert. In den zurückliegenden 13 Ligaspielen gelangen dem VfL lediglich zwei Siege (8 Unentschieden, drei Niederlagen), wodurch die Mannschaft bei 33 Punkten nach 28 Spieltagen steht – nur 2011/12 (31) und 2012/13 (26) war die Ausbeute geringer. Hoffnungsträger ist Philipp Hofmann: Der Angreifer erzielte an den letzten vier Spieltagen vier Treffer und könnte erstmals im VfL-Trikot in drei Zweitliga-Begegnungen nacheinander treffen. Auffällig bleibt zudem die Jugendquote: Bereits 68 Startelfeinsätze gingen in dieser Saison an U20-Spieler – Höchstwert in der 2. Liga seit 35 Jahren.

Eintracht Braunschweig auswärts schwach: Punkteflaute in der Fremde

Braunschweig nimmt nur elf Auswärtspunkte aus der laufenden Saison mit – exakt so wenige wie der VfL, weniger holte lediglich Arminia Bielefeld (10). Die Niedersachsen warten 2026 noch auf einen Auswärtssieg und blieben erstmals in dieser Spielzeit fünf Gastspiele in Folge ohne Dreier (2 Remis, drei Niederlagen). In der Rückrunde sammelte die Eintracht in elf Partien nur zehn Zähler (2 Siege, vier Unentschieden, fünf Niederlagen); lediglich Preußen Münster (7) und Holstein Kiel (9) sind schwächer. Offensiv wie in der Ballzirkulation hält sich Braunschweig zurück: Mit durchschnittlich 364 Pässen pro Spiel und 44 Prozent Ballbesitz liegt das Team ligaweit jeweils auf dem letzten Rang.

Direkter Vergleich und Statistik: Bochumer Heimserie gegen die Eintracht

Der VfL gewann drei der letzten vier Zweitliga-Duelle mit Braunschweig (1 Niederlage) – zuvor hatten die Blau-Weißen in 13 Begegnungen nur vier Siege gefeiert. Im Vonovia Ruhrstadion blieb Bochum in den jüngsten drei Aufeinandertreffen unbesiegt (2 Siege, ein Remis). Braunschweig holte indes nur zwei Erfolge aus den vergangenen 20 Zweitliga-Partien gegen Bundesliga-Absteiger (10 Remis, acht Niederlagen); beide Siege gelangen daheim, der letzte Auswärtsdreier bei einem Absteiger datiert aus dem Dezember 2017 (2:0 in Ingolstadt). Beim Passspiel liegen beide heutigen Kontrahenten am unteren Ligaende: Nur der FC Schalke 04 spielt weniger Pässe pro Partie als Braunschweig (364) und Bochum (381).

Wird VfL Bochum 1848 gegen Eintracht Braunschweig heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird BOC gegen EBS im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: VfL Bochum 1848 gegen Eintracht Braunschweig im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: VfL Bochum 1848 gegen Eintracht Braunschweig im Liveticker bei SPORT1.