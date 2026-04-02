2. Bundesliga heute: Bochum - Fürth LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 26.04.2026 • 10:29 Uhr Der VfL Bochum 1848 empfängt heute die SpVgg Greuther Fürth. Der Anstoß ist um 13:30 Uhr im Vonovia Ruhrstadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Sonntag, 26. April 2026, empfängt der VfL Bochum 1848 ab 13:30 Uhr die SpVgg Greuther Fürth im heimischen Vonovia Ruhrstadion.

An der Seitenlinie stehen mit Uwe Rösler beim VfL und Heiko Vogel beim Kleeblatt zwei Trainer, die mit ihren Teams den Klassenerhalt sichern wollen. Geleitet wird die Begegnung des 31. Spieltags von Bundesliga-Schiedsrichter Frank Willenborg.

Bochum – Fürth LIVE im TV, Livestream, Ticker

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Bochum hat die vergangenen vier Pflichtspiele gegen Fürth allesamt gewonnen – so viele Siege in Folge gelang den Blau-Weißen zuvor nie gegen den fränkischen Kontrahenten.

Allerdings liest sich die Heimbilanz aus Sicht des VfL weitaus nüchterner: In 13 Zweitliga-Partien an der Castroper Straße sprangen lediglich zwei Erfolge heraus (6 Remis, fünf Niederlagen). Mit einer Siegquote von nur 15 Prozent ist Fürth damit der unbequemste Gast, gegen den Bochum mindestens zehn Heimspiele in der 2. Liga absolviert hat.

Aktuelle Formkurven: Heimstärke trifft auf Auswärtsschwäche

Der VfL sammelte in den letzten fünf Ligaspielen nur vier von 15 möglichen Punkten, punktete dafür aber in acht der jüngsten neun Auftritte vor eigenem Publikum (4 Siege, vier Remis). Greuther Fürth reist mit nur zwei Erfolgen aus den vergangenen zwölf Auswärtspartien (2 Remis, acht Niederlagen) an und hat mit 63 Gegentoren den Höchstwert der laufenden Zweitliga-Saison zu verkraften. Immerhin endete die Serie von 29 Gastspielen ohne Weiße Weste zuletzt mit dem 0:0 in Münster.

Schlüsselstatistiken und Spieler im Fokus

Bochum stellt mit zehn Treffern die treffsicherste Mannschaft der Liga in der Anfangsviertelstunde – exakt jener Zeitraum, in dem Fürth mit neun Gegentoren die schwächste Defensive aufweist. Offensiv stützt sich der VfL besonders auf Philipp Hofmann, der im Ruhrstadion bereits zwölf direkte Torbeteiligungen sammelte (8 Tore, vier Assists) und zuletzt in drei Ligaspielen in Serie traf. Bei den Gästen glänzt Noel Futkeu mit 20 Scorerpunkten (15 Tore, fünf Vorlagen), während Kapitän Branimir Hrgota seine achte Saisonvorlage lieferte und damit nur noch knapp hinter den vereinsinternen Rekordhaltern Marco Meyerhöfer (9) und David Raum (13) aus der Aufstiegssaison 2020/21 liegt.

Wird VfL Bochum 1848 gegen SpVgg Greuther Fürth heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird BOC gegen SGF im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: VfL Bochum 1848 gegen SpVgg Greuther Fürth im Liveticker bei SPORT1 verfolgen