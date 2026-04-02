2. Bundesliga heute: Braunschweig - Hertha LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 19.04.2026 • 10:00 Uhr Eintracht Braunschweig empfängt heute Hertha BSC. Der Anstoß ist um 13:30 Uhr im Eintracht-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Sonntag (13.30 Uhr) empfängt Eintracht Braunschweig Hertha BSC im Eintracht-Stadion, geleitet wird die Partie von Schiedsrichter Patrick Alt. Während Lars Kornetka bei den Niedersachsen an der Seitenlinie steht, reist die Mannschaft von Stefan Leitl als zweitbestes Auswärtsteam der laufenden Saison an.

Historisch betrachtet spricht die Bilanz klar für die Berliner: Seit dem 2:1-Heimsieg der Eintracht im Oktober 1991 gelang den Braunschweigern in elf Ligaduellen kein Dreier mehr (Drei Remis, acht Niederlagen). Im DFB-Pokal jedoch setzte sich der BTSV in diesem Zeitraum gleich drei Mal gegen die Hertha durch – zuletzt im August 2022 im Elfmeterschießen.

Braunschweig – Hertha LIVE im TV, Livestream, Ticker

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Lars Kornetka ist in seinen ersten beiden Zweitliga-Heimspielen mit Braunschweig noch ungeschlagen (ein Sieg, ein Remis). Gelingt auch gegen die Hertha ein positives Resultat, würde er in eine Reihe mit Michael Krüger (2005) und Daniel Meyer (2020) rücken, die ebenfalls ihre ersten drei Heimauftritte ohne Niederlage gestalteten.

Nach 29 Spieltagen stehen die Niedersachsen erneut bei 30 Punkten – exakt derselbe Zwischenstand wie in der Vorsaison und deutlich besser als in den schwächsten Zweitliga-Jahren 2002/03 (24) und 2006/07 (17). Sorgen macht allerdings die magere Rückrundenbilanz: Mit nur zehn Zählern ist der BTSV in der zweiten Saisonhälfte das zweitschwächste Team hinter Preußen Münster.

Hertha reist mit Auswärtsserie und Top-Defensive an

Hertha BSC sammelte aus 14 Auswärtsspielen bereits 27 Punkte – mehr waren es in der eingleisigen 2. Liga nur 2012/13 (28). Aktuell stehen drei Auswärtssiege in Folge zu Buche, angetrieben von den formstarken Angreifern Fabian Reese (Torbeteiligung in acht Auswärtsspielen hintereinander) und Marten Winkler (drei Auswärtstreffer in Serie; Siegtor in der Hinrunde gegen Braunschweig).

Defensiv überzeugten die Berliner ebenfalls: Nur Spitzenreiter Schalke 04 ließ weniger Gegentore aus dem laufenden Spiel zu. Großen Anteil daran hat Torhüter Tjark Ernst, der laut xGoT-Modell bereits 11,5 Gegentreffer verhinderte – Ligabestwert. Auffällig bleibt hingegen die schwache Ausbeute nach Ecken (zwei Tore bei 67 Versuchen).

Fokus auf Standards

Auf dem Rasen treffen zwei Teams aufeinander, die bei ruhenden Bällen noch Luft nach oben haben: Hertha erzielte ligaweit die wenigsten Tore nach Ecken (zwei), Eintracht Braunschweig die geteilt zweitwenigsten (drei). Gleichzeitig stehen den gefährlichen Vertikalangriffen der Gäste nur 32 zugelassene gegnerische Umschaltaktionen des BTSV gegenüber – ein Wert, der ligaweit lediglich von der SV Elversberg unterboten wird.

Wird Eintracht Braunschweig gegen Hertha BSC heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird EBS gegen BSC im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: Eintracht Braunschweig gegen Hertha BSC im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Eintracht Braunschweig gegen Hertha BSC im Liveticker bei SPORT1.