2. Bundesliga heute: Braunschweig - Nürnberg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 05.04.2026 • 10:30 Uhr Eintracht Braunschweig empfängt heute den 1. FC Nürnberg. Der Anstoß ist um 13:30 Uhr im Eintracht-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Sonntag (05.04.2026, Anstoß 13:30 Uhr) steigt im Eintracht-Stadion das Duell zwischen Eintracht Braunschweig und dem 1. FC Nürnberg.

Auf der Trainerbank der Niedersachsen steht Lars Kornetka, während bei den Franken Weltmeister-Ikone Miroslav Klose verantwortlich zeichnet. Die jüngste Bilanz spricht klar gegen die Hausherren: Aus den vergangenen sechs Zweitliga-Partien gegen Nürnberg holte die Eintracht nur einen Punkt, zuletzt setzte es vier Niederlagen in Folge – eine längere Pleitenserie gegen den FCN hat Braunschweig im Profifußball nur Ende der 1960er erlebt.

Braunschweig – Nürnberg LIVE im TV, Livestream, Ticker

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Braunschweig gewann lediglich eines der letzten sieben Ligaspiele (2 Unentschieden, fünf Niederlagen) und erzielte in diesem Zeitraum nur vier Treffer – Ligatiefstwert zusammen mit Bielefeld. Immerhin brachte das jüngste Heimspiel ein 1:0 gegen Düsseldorf.

Nürnberg reist dagegen mit zwei Siegen in Serie an, so viele wie zuvor im gesamten Rückrundenverlauf zusammen. Ein weiterer Erfolg würde Klose die längste Siegesserie seiner aktuellen Amtszeit einstellen. Auswärts ist der Club dennoch anfällig: Acht Niederlagen in 13 Gastspielen bedeuten ligaweit den zweithöchsten Wert, auch wenn der 3:2-Erfolg in Kiel zuletzt Mut machte.

Jungbrunnen trifft Torfabrik

Kornetka setzte beim Derby in Hannover auf die jüngste Braunschweiger Startelf seit 1987 (Durchschnitt 24 Jahre und 48 Tage) – ein Trend, den der Coach laut Vereinsangaben fortführen will. Beim Club sticht Abwehrchef Luka Lochoshvili heraus: Der Georgier, mit 63 Prozent gewonnenen Zweikämpfen teamintern vorn, erzielte beim 3:0 gegen Kaiserslautern einen Doppelpack und steht nun bei vier Saisontoren.

In der Offensive sorgt Julian Justvan für Kreativität: Sieben Treffer und sieben Vorlagen bedeuten 14 Scorerpunkte, ligaweit hat seit Saisonstart 2024/25 kein Spieler mehr Assists geliefert als der 25-Jährige (19). Standard-Situationen könnten entscheidend werden: Nürnberg kassierte ligaweit die wenigsten Gegentreffer nach ruhenden Bällen (8), Braunschweig mit nur zehn Standard-Gegentoren ebenfalls einen Topwert.

Randthemen: Tuchel-Aussagen und eigener Nachwuchs im Blick

Abseits des direkten Duells wurden in beiden Kabinen in dieser Woche auch die Aussagen von Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel diskutiert, der Manchester-City-Star Phil Foden öffentlich anzählte. Kornetka betonte, wie wichtig solche Beispiele für den eigenen Nachwuchs seien, „weil sie zeigen, wie schnell sich Leistungssituationen ändern können“. Beim Club verfolgte Klose die Debatte aufmerksam, schließlich gilt seine junge Mannschaft (durchschnittlich 24 Jahre, sieben Tage) ligaweit als die jüngste. Unterdessen blickten einige Braunschweiger Spielerinnen auf den mutigen „All-in“-Ansatz der Frankfurter Fußballerinnen im Europapokal – Inspiration, die am Sonntagmittag im Eintracht-Stadion für zusätzlichen Gesprächsstoff sorgen dürfte.

Wird Eintracht Braunschweig gegen 1. FC Nürnberg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird EBS gegen FCN im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: Eintracht Braunschweig gegen 1. FC Nürnberg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Eintracht Braunschweig gegen 1. FC Nürnberg im Liveticker bei SPORT1.