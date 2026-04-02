2. Bundesliga heute: Darmstadt - Elversberg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 25.04.2026 • 17:30 Uhr Der SV Darmstadt 98 empfängt heute den SV Elversberg. Der Anstoß ist um 20:30 Uhr im Merck-Stadion am Böllenfalltor. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der 31. Spieltag der 2. Bundesliga führt am Samstagabend (25.04.2026, 20:30 Uhr) den SV Darmstadt 98 und die SV 07 Elversberg zusammen. Austragungsort ist das Merck-Stadion am Böllenfalltor, Schiedsrichter der Partie ist Richard Hempel.

Während Darmstadt nach 30 Partien bei 50 Punkten steht und damit fünf Zähler Rückstand auf Relegationsrang drei hat, reist Elversberg mit 55 Punkten an – die beste Zweitligasaison der Vereinsgeschichte. Noch drei Punkte benötigt das Team von Trainer Vincent Wagner, um seine Vorjahresausbeute bereits vier Spieltage vor Schluss zu erreichen.

Darmstadt – Elversberg LIVE im TV, Livestream, Ticker

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Die Lilien von Coach Florian Kohfeldt warten seit fünf Ligaspielen auf einen Sieg (zwei Remis, drei Niederlagen) und verloren zuletzt dreimal in Serie – eine Durststrecke, wie sie das Team zuletzt zwischen Dezember 2024 und Februar 2025 erlebte. Unabhängig von der sportlichen Delle sorgte unter der Woche die Meldung über das baldige Ende der Ära von Fabian Holland für Aufsehen: Nach zwölf Jahren und bislang 316 Pflichtspielen verlässt der Defensivallrounder den Verein im Sommer. Sportdirektor Paul Fernie würdigte den 35-Jährigen als „Vereinslegende“ und „unglaublichen Teamplayer“. Die Abschiedsplanungen sollen jedoch erst nach dem Saisonendspurt konkretisiert werden.

Zweikampf-Monster beider Teams im Blickpunkt

Vier der sechs zweikampfstärksten Spieler der laufenden Saison stehen am Samstag auf dem Rasen: Darmstadts Patric Pfeiffer führt die Liga mit 69,9 Prozent gewonnenen Duellen an, gefolgt von Elversbergs Maximilian Rohr (68,9 Prozent) sowie den Lilien-Verteidigern Aleksandar Vukotic (66,7 Prozent) und Matej Maglica (64,7 Prozent). In den bisherigen drei Zweitliga-Begegnungen mit der SVE blieb Darmstadt allerdings sieglos und ohne Treffer (ein Remis, zwei Niederlagen) – eine Serie, die nur gegen den VfB Oldenburg Anfang der 1990er Jahre ähnlich startete, ehe im vierten Anlauf ein 2:0-Heimsieg gelang.

Tore garantiert? Offensivgleichstand und Lidbergs Heimstärke

Beide Klubs stellen gemeinsam mit dem SC Paderborn die treffsichersten Offensivreihen der Liga: Sowohl Darmstadt als auch Elversberg erzielten bisher 52 Saisontore. Auffällig ist dabei die Heimstärke von Isac Lidberg: Zehn seiner 15 Treffer markierte der schwedische Stürmer vor eigenem Publikum – als einziger Spieler der aktuellen Zweitligasaison traf er damit vor heimischer Kulisse zweistellig. Defensiv überzeugen beide Teams nach der Pause: Nur 17 Gegentreffer in Halbzeit zwei bedeuten Ligatiefstwert. Während Darmstadt jedoch bereits 17 Punkte nach Führungen verspielte, fuhr Elversberg jüngst mit dem 3:0 über Karlsruhe den höchsten Rückrundensieg ein, bleibt auswärts aber seit drei Partien ohne Dreier (zwei Remis, eine Niederlage).

Wird SV Darmstadt 98 gegen SV Elversberg heute im Free-TV übertragen?

Ja, das Spiel wird live auf RTL zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird D98 gegen ELV im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei RTL+ im Stream und bei Sky (TV und Stream) verfolgt werden.

2. Bundesliga: SV Darmstadt 98 gegen SV Elversberg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen