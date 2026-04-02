2. Bundesliga heute: Darmstadt - Hannover LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 11.04.2026 • 17:30 Uhr SV Darmstadt 98 empfängt heute Hannover 96. Der Anstoß ist um 20:30 Uhr im Merck-Stadion am Böllenfalltor. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Samstagabend, 11. April 2026, empfängt der SV Darmstadt 98 im Merck-Stadion am Böllenfalltor Hannover 96 (ab 20:30 Uhr im LIVETICKER). Für die Gastgeber von Trainer Florian Kohfeldt geht es darum, ihre makellose Heimbilanz in dieser Zweitliga-Saison zu verteidigen: Als einziges Team der Liga sind die Lilien zu Hause noch ungeschlagen (10 Siege, vier Remis) und stellen mit 34 Zählern das stärkste Heimteam.

Hannover reist unter Coach Christian Titz mit 26 Auswärtspunkten an – nur Hertha BSC ist in der Fremde noch erfolgreicher. Geleitet wird die Partie von Schiedsrichter Florian Badstübner.

Darmstadt – Hannover LIVE im TV, Livestream, Ticker

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Historisch betrachtet liegt der Vorteil deutlich bei den Südhessen: Gegen keinen anderen Klub feierte Darmstadt im Profifußball so viele Siege wie gegen Hannover 96 (15). Die letzten drei direkten Duelle gingen allesamt an den SVD, ebenso die letzten drei Heimspiele gegen die Niedersachsen bei einem Torverhältnis von 8:1.

Auch für Florian Kohfeldt ist Hannover ein Lieblingsgegner: Der Darmstädter Coach gewann seine jüngsten fünf Pflichtspiele gegen 96, in allen acht bisherigen Aufeinandertreffen mit den Niedersachsen trafen seine Teams – insgesamt 18-mal.

Formkurven: Heimstarke Lilien treffen auf auswärtsfreudige 96er

Trotz der beeindruckenden Heimbilanz gewann Darmstadt nur eines der letzten fünf Zweitliga-Spiele (2 Unentschieden, zwei Niederlagen). Die zwei Pleiten in diesem Zeitraum entsprechen der Gesamtzahl aus den ersten 23 Saisonpartien.

Hannover dagegen verlor nur eines der vergangenen zehn Ligaspiele (6 Siege, drei Remis) und spielt mit 50 Punkten nach 28 Runden seine beste Zweitliga-Saison seit dem Aufstieg 2016/17. Die Niedersachsen trafen zudem in jedem ihrer letzten 17 Zweitliga-Auswärtsspiele – Vereinsrekord und aktueller Ligahöchstwert.

Personal, Statistik-Highlights und Schiedsrichter des Zweitliga-Duells

Darmstadt muss gegen Hannover auf den gesperrten Kai Klefisch sowie Toptorjäger Isac Lidberg (14 Treffer) verzichten. Bei Hannover fehlt mit Daisuke Yokota ebenfalls ein Gelbgesperrter, der bislang die meisten Dribblings im Team (97) verzeichnete. Beide Mannschaften teilen sich eine kostspielige Gemeinsamkeit: Darmstadt scheiterte 17-mal am Aluminium, Hannover 16-mal; ein weiterer Treffer ans Gestänge wäre jeweils Zweitliga-Rekord seit Datenerfassung 2006/07.

In der Expected-Goals-Statistik führt Hannover (58,4 xG) ligaweit, unterbietet diesen Wert jedoch um 11,4 tatsächliche Tore, während Darmstadt mit 50 Saisontoren den größten positiven Unterschied aufweist (+7,9 xG). Schiedsrichter Florian Badstübner wird die Begegnung leiten.

Wird SV Darmstadt 98 gegen Hannover 96 heute im Free-TV übertragen?

Ja, das Spiel wird live auf RTL zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird D98 gegen H96 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei RTL+ im Stream und bei Sky (TV und Stream) verfolgt werden.

2. Bundesliga: SV Darmstadt 98 gegen Hannover 96 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SV Darmstadt 98 gegen Hannover 96 im Liveticker bei SPORT1.