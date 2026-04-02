2. Bundesliga heute: Dresden - Bochum LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 18.04.2026 • 10:00 Uhr SG Dynamo Dresden empfängt heute den VfL Bochum 1848. Der Anstoß ist um 13:00 Uhr im Rudolf-Harbig-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am 18. April 2026 (Samstag) um 13:00 Uhr empfängt die SG Dynamo Dresden den VfL Bochum 1848 im heimischen Rudolf-Harbig-Stadion. Auf den Trainerbänken stehen sich Thomas Stamm und Uwe Rösler gegenüber.

Die jüngste Bilanz spricht leicht für die Sachsen: Von den letzten sechs Zweitliga-Duellen verlor Dynamo nur eines (3 S, zwei U), allerdings ging das jüngste Heimspiel im Februar 2020 mit 1:2 verloren. In der aktuellen Saison schlug Dresden die Bochumer in der Hinrunde mit 2:1 und kann damit erstmals seit 2011/12 beide Saisonspiele gegen den VfL gewinnen.

Dresden – Bochum LIVE im TV, Livestream, Ticker

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Dresden erlebt die beste Rückrunde seiner Zweitliga-Geschichte und sammelte bereits 19 Punkte an den ersten zwölf Rückrunden-Spieltagen – nur Schalke, Paderborn und Hannover waren noch erfolgreicher.

Bemerkenswert: Lediglich 13 Gegentreffer bedeuten gemeinsam mit Hannover den Ligabestwert. Gleichzeitig bleibt die Heimschwäche ein Thema: Erst 15 Zähler aus 14 Partien vor eigenem Publikum bedeuten den niedrigsten Wert der Vereinsgeschichte zu diesem Zeitpunkt.

Hoffnung macht Offensivmann Ben Bobzien, der alle seine vier Saisontore in den vergangenen fünf Spielen erzielte und im Schnitt alle 118 Minuten an einem Treffer beteiligt ist – Vereinsbestmarke.

Bochum ringt mit Auswärtsflaute – Hofmann in Torlaune

Der VfL Bochum reist mit einer Serie von sechs Auswärtsspielen ohne Sieg (4 U, zwei N) an und hat in der laufenden Spielzeit erst elf Zähler in der Fremde geholt – historischer Negativwert des Klubs nach 14 Auswärtsauftritten.

Trotzdem gibt es Gründe für Optimismus: Stürmer Philipp Hofmann traf zuletzt in drei Zweitliga-Partien in Serie und war dabei an drei Treffern direkt beteiligt – eine persönliche Bestmarke nach 133 Pflichtspielen für den VfL.

Seit dem 25. Spieltag sammelte ligaweit kein Akteur mehr Scorerpunkte (5 Tore, zwei Assists), und mit zehn Treffern in der Anfangsviertelstunde führt Bochum ligaweit diese Statistik an. Auffällig bleibt jedoch die rustikale Gangart: 89 Gelbe Karten bedeuten den Höchstwert der 2. Liga.

Sicherheitsdebatte und Schiedsrichter im Mittelpunkt

Die Partie findet vor dem Hintergrund des Skandalspiels an Karsamstag gegen Hertha BSC statt (0:1), nach dem Dynamo umfassende „infrastrukturelle Veränderungen“ angekündigt hat. Umbaumaßnahmen am Rudolf-Harbig-Stadion, ein erweitertes Sicherheitskonzept und zusätzliche Pufferzonen sollen künftig Ausschreitungen verhindern und das Stadion „zu einem sicheren Ort für alle“ machen, wie Sportgeschäftsführer Sören Gonther betonte.

Beim Duell mit Bochum werden erstmals zusätzliche Ordner vor dem K-Block und Polizeikräfte im Innenraum positioniert. Die Leitung des Spiels übernimmt FIFA-Schiedsrichter Robert Schröder, der auf einen reibungslosen Ablauf vor der zu erwartenden Kulisse von über 30.000 Zuschauern achten wird.

Wird SG Dynamo Dresden gegen VfL Bochum 1848 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird SGD gegen BOC im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: SG Dynamo Dresden gegen VfL Bochum 1848 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SG Dynamo Dresden gegen VfL Bochum 1848 im Liveticker bei SPORT1.