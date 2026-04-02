2. Bundesliga heute: Dresden - Hertha LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 04.04.2026 • 17:30 Uhr SG Dynamo Dresden empfängt heute Hertha BSC. Der Anstoß ist um 20:30 Uhr im Rudolf-Harbig-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Samstagabend (04.04.2026, 20:30 Uhr) empfängt die SG Dynamo Dresden Hertha BSC im heimischen Rudolf-Harbig-Stadion.

An der Seitenlinie treffen Thomas Stamm, seit Sommer Cheftrainer der Sachsen, und Hertha-Coach Stefan Leitl erstmals in einem Pflichtspiel aufeinander. Für beide Trainer ist es ein Schlüsselspiel innerhalb einer Rückrunde, in der ihre Teams die torgefährlichsten Offensivreihen der 2. Liga stellen.

Dresden – Hertha LIVE im TV, Livestream, Ticker

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Dynamo Dresden reist mit Stolz auf eine starke Rückrunde an: 21 Treffer in zehn Partien bedeuten Vereinsrekord im Unterhaus, zudem kassierte keine Mannschaft in diesem Zeitraum weniger Gegentore (12). Unter Stamm feierte die SGD zuletzt zwei Heimsiege in Serie – so viele wie in den vorherigen 20 Zweitliga-Auftritten in der Elbmetropole zusammen.

Allerdings bleibt die größte Baustelle bestehen: Bereits 24 Zähler gingen nach Führungen verloren, ein negativer Vereinsbestwert. Das 6:0 gegen Münster, der höchste Zweitliga-Sieg der Klubgeschichte, zeigt jedoch, welches Potenzial in der Offensive um Ahmet Arslan und Co. steckt.

Hertha strotzt vor Selbstvertrauen und Konterstärke

Hertha BSC reist mit 44 Punkten zur bislang besten Zweitliga-Bilanz seit dem Abstieg 2023 an und ist seit vier Spielen ungeschlagen (drei Siege, ein Remis). Beim jüngsten 5:2 in Düsseldorf glückten den Berlinern erstmals fünf Kontertore in einer Partie – Ligarekord seit Datenerfassung 2006/07. Insgesamt kommt die Leitl-Elf auf 57 Konterangriffe, 48 Abschlüsse und zehn Treffer nach Umschaltmomenten: alles Bestwerte im Unterhaus.

Fabian Reese führt die Scorerliste der Liga an (9 Tore, elf Assists) und war in jedem der letzten sieben Auswärtsspiele direkt an mindestens einem Tor beteiligt. Auch Marten Winkler befindet sich in Topform: In vier der vergangenen fünf Einsätze sammelte er vier Scorerpunkte und stellte bereits seinen persönlichen Saisonbestwert (11).

Historie, Serien und Zahlen zum Direktvergleich

Das bislang einzige Zweitliga-Heimspiel gegen die Alte Dame gewann Dresden im März 2013 mit 1:0. In Berlin hingegen blieben die Sachsen in zwei Partien torlos (0:1 / 2012, 0:2 / 2025). Hertha verlor nach dem Bundesliga-Abstieg fünf ihrer sechs Zweitliga-Auswärtsspiele bei Aufsteigern, siegte einzig im April 2025 in Ulm (3:2). Auffällig: Die Berliner trafen in ihren letzten sechs Gastspielen jeweils mindestens doppelt – Vereinsrekord. Dresden wiederum kassierte ligaweit die wenigsten Gegentore nach Kontern (2) und führt mit 29 Treffern die Statistik der ersten Halbzeiten an. Ob Herthas Konterpower oder Dresdens Stabilität den Ausschlag gibt, werden die 30 000 Zuschauer unter Flutlicht an der Lennéstraße verfolgen.

Wird SG Dynamo Dresden gegen Hertha BSC heute im Free-TV übertragen?

Ja, das Spiel wird live auf Nitro zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird SGD gegen BSC im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei RTL+ im Stream und bei Sky (TV und Stream) verfolgt werden.

2. Bundesliga: SG Dynamo Dresden gegen Hertha BSC im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SG Dynamo Dresden gegen Hertha BSC im Liveticker bei SPORT1.