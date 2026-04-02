2. Bundesliga heute: Düsseldorf - Dresden LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 24.04.2026 • 15:30 Uhr Fortuna Düsseldorf empfängt heute die SG Dynamo Dresden. Der Anstoß ist um 18:30 Uhr in der Merkur Spiel-Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am 24. April 2026 empfängt Fortuna Düsseldorf die SG Dynamo Dresden in der heimischen Merkur Spiel-Arena, Anstoß ist um 18:30 Uhr. Auf den Bänken sitzen Alexander Ende und Thomas Stamm. Schiedsrichter der Partie ist Tom Bauer. Die Gastgeber gehen als Tabellen-17. nach fünf Zweitliga-Pleiten in Serie in das Duell, während Dresden dank einer starken Rückrunde – 22 Punkte aus 13 Partien – den Anschluss an die obere Tabellenhälfte hält.

Düsseldorf – Dresden LIVE im TV, Livestream, Ticker

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Fortuna Düsseldorf muss kurzfristig auf zwei Schlüsselspieler verzichten: Mittelfeldmotor Satoshi Tanaka zog sich beim Aufwärmen vor der 0:2-Niederlage in Magdeburg einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zu, Flügelspieler Sima Suso erlitt dieselbe Verletzung kurz vor Abpfiff der Partie. Beide fallen vorerst aus. Damit fehlen Trainer Alexander Ende weitere Optionen in einer Offensive, die mit nur 27 Treffern die schwächste der laufenden Zweitliga-Saison stellt und ihren Expected-Goals-Wert (38,9) ligaweit am deutlichsten unterbietet (-11,9 Tore).

Bilanz spricht gegen Düsseldorf

Historisch tat sich die Fortuna gegen Dynamo Dresden schwer: In elf Zweitliga-Duellen gewann Düsseldorf lediglich zweimal (vier Remis, fünf Niederlagen). Ende selbst erlebte gegen die Sachsen bereits einen bitteren Nachmittag: Am 26. Spieltag dieser Saison unterlag er mit seinem damaligen Klub Preußen Münster 0:6 in Dresden – es war seine höchste Zweitliga-Niederlage und kostete ihn den Job. Setzt es am Freitag die sechste Niederlage in Folge, würde Düsseldorf den vereinsinternen Negativrekord aus der Saison 2010/11 einstellen.

Dresdens Stärken und formstarke Akteure

Dynamo Dresden reist mit der besten Defensive der Rückrunde (13 Gegentreffer) und zwei Siegen in Serie an den Rhein. Die Sachsen übertreffen ihren Expected-Goals-Wert um 8,8 Treffer (49 Tore / 40,2 xG) – Ligabestwert. Seit seiner Startelf-Premiere am 22. Spieltag war Ben Bobzien in neun Einsätzen an acht Toren direkt beteiligt (vier Treffer, vier Vorlagen), ein Novum für einen Dynamo-Spieler seit Beginn der Datenerfassung 2006/07. Sturmkollege Vincent Vermeij, der vergangenen Sommer aus Düsseldorf wechselte, verwandelt beeindruckende 29 Prozent seiner Abschlüsse in Tore und erzielte bereits fünf Treffer in der Rückrunde – darunter das entscheidende 2:0 im Hinspiel gegen seine Ex-Teamkollegen.

Wird Fortuna Düsseldorf gegen SG Dynamo Dresden heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird F95 gegen SGD im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: Fortuna Düsseldorf gegen SG Dynamo Dresden im Liveticker bei SPORT1 verfolgen