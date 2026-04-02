2. Bundesliga heute: Düsseldorf - Kiel LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 10.04.2026 • 15:30 Uhr Fortuna Düsseldorf empfängt heute Holstein Kiel. Der Anstoß ist um 18:30 Uhr in der Merkur Spiel-Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Wenn am Freitagabend (ab 18:30 Uhr im LIVETICKER) in der Merkur Spiel-Arena der Anpfiff von Schiedsrichter Dr. Matthias Jöllenbeck ertönt, geht Fortuna Düsseldorf mit einer ernüchternden Historie in das 12. Zweitligaduell gegen Holstein Kiel: Erst zwei Siege sprangen bislang heraus (4 Remis, fünf Niederlagen).

Die Erfolgsquote von lediglich 18 Prozent ist für die Rheinländer der schwächste Wert gegen jeden aktuellen Zweitligisten – nur gegen Dynamo Dresden sieht die Bilanz in derselben Anzahl an Spielen ebenso trist aus. Erinnerungen werden dabei an die Saison 2021/22 wach, als die vierte Niederlage in einer Serie von damals ebenfalls vier Pleiten ausgerechnet gegen Kiel kassiert wurde.

Düsseldorf – Kiel LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Trainer Markus Anfang steckt mit seiner Mannschaft in schwierigen Wochen: Die Fortuna hat drei Zweitliga-Niederlagen am Stück hinnehmen müssen und steht mit 31 Punkten nach 28 Partien bei ihrer zweitschwächsten Zwischenbilanz in diesem Jahrtausend.

Offensiv hakt es gewaltig – 26 Saisontore bedeuten den Negativrekord der Liga, und in zehn Begegnungen blieb Düsseldorf komplett ohne Torerfolg. Doch auch die Gäste reisen nicht mit breiter Brust an: Tim Walters Holstein Kiel gewann nur eines der letzten zehn Ligaspiele (3 Remis, sechs Niederlagen) und befindet sich mit 29 Zählern in der schlechtesten Zweitliga-Saison der Vereinsgeschichte.

Personalnews: Sperren treffen beide Trainer

Beide Coaches müssen am Freitag auf wichtige Akteure verzichten. Bei Fortuna Düsseldorf fehlt Abräumer Sima Suso nach seiner Roten Karte – bitter, denn mit durchschnittlich 5,2 Ballgewinnen pro 90 Minuten führt er vereinsintern diese Statistik an.

Holstein Kiel muss ohne Kasper Davidsen auskommen; der Offensivmann sah am vergangenen Spieltag seine fünfte Gelbe Karte. Davidsens Ausfall wiegt schwer, erzielte er doch zwei Treffer in den jüngsten drei Partien und in der Hinrunde den 1:0-Siegtreffer gegen die Fortuna.

Schlüsselstatistiken und Brennpunkte auf dem Platz

Beide Teams schleppen defensive Hypotheken mit sich: Düsseldorf kassierte bereits 16 Gegentore in der Schlussviertelstunde – Ligahöchstwert – und insgesamt 23 Treffer in der letzten halben Stunde (geteilter Spitzenwert). Kiel wiederum zeigte sich anfällig zu Beginn: 15 Gegentore in der ersten halben Stunde bedeuten den zweithöchsten Wert der 2. Liga.

Standards könnten trotz Kiels Schwäche (19 Gegentore, 45 % aller Gegentore) nicht zwingend spielentscheidend werden, denn Düsseldorf ist mit lediglich acht Toren nach ruhenden Bällen ligaweit am harmlosesten. Zusätzlich ist zu erwarten, dass Torchancen hart erarbeitet werden müssen: Holstein weist mit 40 Prozent die schwächste Schussgenauigkeit der Liga auf, Düsseldorf rangiert mit 43 Prozent knapp dahinter und blieb zuletzt sogar ohne einzigen Schuss aufs Tor.

Wird Fortuna Düsseldorf gegen Holstein Kiel heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird F95 gegen KIE im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: Fortuna Düsseldorf gegen Holstein Kiel im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Fortuna Düsseldorf gegen Holstein Kiel im Liveticker bei SPORT1.