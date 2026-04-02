2. Bundesliga heute: Elversberg - KSC LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 17.04.2026 • 15:30 Uhr Die SV Elversberg empfängt heute den Karlsruher SC. Der Anstoß ist um 18:30 Uhr in der Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Freitag, 17. April 2026, empfängt die SV 07 Elversberg den Karlsruher SC um 18:30 Uhr in der Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde. An der Seitenlinie stehen Vincent Wagner (SVE) und Christian Eichner (KSC). Geleitet wird die Begegnung von Schiedsrichter Felix Prigan.

Abseits des Rasens hat sich bei den Saarländern zuletzt ebenfalls etwas getan: Mit Christian Weber hat Elversberg zu Wochenbeginn einen neuen Sportdirektor präsentiert, nachdem Ole Book den Verein in Richtung Borussia Dortmund verlassen hatte.

Elversberg – KSC LIVE im TV, Livestream, Ticker

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Elversberg stellt mit nur 26 Gegentreffern die zweitbeste Defensive der Liga. Trotz dieser Stabilität wartet die SVE in der laufenden Spielzeit allerdings noch auf den ersten Heimsieg (ein Remis, ein Niederlage). Maximilian Rohr rangiert mit einer Zweikampfquote von 69 Prozent ligaweit auf Platz drei, direkt hinter Karlsruhes Marcel Franke. Im Angriff fehlt Luca Schnellbacher nach seinem 17. Zweitliga-Treffer nur noch ein Tor, um mit Vereinsrekordhalter Fisnik Asllani gleichzuziehen.

Karlsruhes Auswärtsbilanz und anhaltende Abwehrprobleme

Der KSC reist mit sieben Niederlagen aus den vergangenen zehn Auswärtsspielen (zwei Siege, ein Unentschieden) ins Saarland und stellt mit 23 Gegentoren in diesem Zeitraum gemeinsam mit Holstein Kiel die schwächste Auswärts-Defensive. Saisonübergreifend wartet Karlsruhe seit elf Zweitligapartien auf eine Weiße Weste; in den letzten 22 Spielen blieb der Traditionsklub nur einmal ohne Gegentor.

Spätentscheider und herausragende Einzelkönner

Beide Mannschaften gehören zu den gefährlichsten Teams in der Schlussviertelstunde: Sowohl Elversberg als auch Karlsruhe trafen bereits 18-mal in den letzten 15 Spielminuten – Ligaspitze. In der zweiten Halbzeit haben nur der KSC (32 Tore, gemeinsam mit Paderborn) und die SVE (31) ähnlich hohe Werte. Karlsruhes Kapitän Marvin Wanitzek ist mit 14 Treffern und sieben Assists zusammen mit Herthas Fabian Reese Topscorer der Liga und jagt mit 58 Vorlagen den BL2-Rekord von Marc Schnatterer (59). Unterstützung erhält er von Youngster Louey Ben Farhat, der als Teenager bereits sechs Saisontore erzielt hat.

Wird SV Elversberg gegen Karlsruher SC heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird ELV gegen KSC im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: SV Elversberg gegen Karlsruher SC im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SV Elversberg gegen Karlsruher SC im Liveticker bei SPORT1.