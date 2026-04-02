2. Bundesliga heute: Elversberg - Schalke LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 12.04.2026 • 10:30 Uhr Der SV Elversberg empfängt heute den FC Schalke 04. Der Anstoß ist um 13:30 Uhr in der Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Sonntag, 12. April 2026, empfängt die SV 07 Elversberg den FC Schalke 04 um 13:30 Uhr in der Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde. An der Seitenlinie stehen Vincent Wagner für die SVE und Miron Muslic für die Knappen, die Spielleitung übernimmt Schiedsrichter Michael Bacher.

In den bislang zwei Zweitliga-Heimduellen mit Schalke blieb Elversberg ohne Sieg (ein Remis, eine Niederlage), zuletzt gab es ein 1:4 – die höchste Heimpleite der Saarländer im Unterhaus seit dem 0:5 gegen Düsseldorf im August 2023.

Elversberg – Schalke LIVE im TV, Livestream, Ticker

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Mit 52 Punkten nach 28 Partien absolviert Elversberg die beste Zweitliga-Saison der Vereinsgeschichte; drei Heimsiege in Serie stehen derzeit zu Buche, ein vierter Erfolg würde einen neuen Klubrekord sowie die Heimpunkte 29 bis 31 bedeuten.

Offensiv ragt Lukas Petkov heraus: Acht seiner zehn Saisontore erzielte er 2026, kein Spieler übertraf seinen Expected-Goals-Wert in der Rückrunde deutlicher (+3,7). Abseits des Rasens stellte der Klub die Weichen für die Zukunft: Ex-Unterhaching-Profi Josef Welzmüller fungiert seit dieser Woche als Technischer Direktor und soll gemeinsam mit einem noch zu benennenden Sportdirektor die sportliche Philosophie weiterentwickeln.

Schalkes Serie und personelle Situation vor dem Gastspiel

Schalke reist nach acht ungeschlagenen Zweitliga-Spielen (vier Siege, vier Remis) ins Saarland und blieb in sechs Saisonduellen mit den aktuellen Top-5-Teams ohne Niederlage (vier Siege, zwei Remis). Verzichten muss Muslic jedoch auf den gelbgesperrten Kapitän Kenan Karaman (zwölf Tore, 16 Scorerpunkte) sowie Mertcan Ayhan. Bei den Königsblauen sorgt derweil eine Vertragsverlängerung für Kontinuität: Co-Trainer Tim Hoogland unterschrieb bis 2029 und bleibt Bindeglied zwischen Profimannschaft und Knappenschmiede.

Zahlen, Fakten und spielerische Kontraste

Mit Schalke (24 Gegentore) und Elversberg (30) treffen die beiden besten Defensivreihen der laufenden Saison aufeinander; beide Teams ließen ligaweit die wenigsten gegnerischen Abschlüsse zu. Offensiv rangiert Elversberg mit 48 Treffern auf Platz zwei hinter Darmstadt (50). Beim Personal-Einsatz gehen die Klubs unterschiedliche Wege: Schalke setzte bislang 35 Spieler ein – Ligahöchstwert –, Elversberg lediglich 23 – Ligatiefstwert –, wovon 17 Feldspieler (77,3 %) trafen. Die SVE bestreitet zudem die wenigsten Kopfballduelle, während Schalke hier Spitzenreiter ist. In der Rückrunde prallen außerdem die höchste Passgenauigkeit (Elversberg 84 %) und die niedrigste (Schalke 72 %) aufeinander; in der gegnerischen Hälfte leisteten sich die Gelsenkirchener 85 Fehlpässe pro Spiel, die Saarländer 52.

Wird SV Elversberg gegen FC Schalke 04 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird ELV gegen S04 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: SV Elversberg gegen FC Schalke 04 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SV Elversberg gegen FC Schalke 04 im Liveticker bei SPORT1.