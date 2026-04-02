2. Bundesliga heute: Fürth - Darmstadt LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 19.04.2026 • 10:00 Uhr Die SpVgg Greuther Fürth empfängt heute den SV Darmstadt 98. Der Anstoß ist um 13:30 Uhr im Sportpark Ronhof | Thomas Sommer. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Wenn am Sonntag, 19. April 2026, um 13:30 Uhr der Anpfiff im Sportpark Ronhof | Thomas Sommer ertönt, reist der SV Darmstadt 98 mit einer eindrucksvollen Bilanz zur SpVgg Greuther Fürth. Die Franken verloren ihre vergangenen drei Zweitligaduelle gegen die Lilien, kassierten dabei zehn Gegentreffer – so viele wie in den sieben Aufeinandertreffen zuvor zusammen.

Insgesamt hat Fürth in 17 Zweitliga-Begegnungen gegen Darmstadt bereits sieben Niederlagen hinnehmen müssen, vier davon entfallen auf die jüngste Negativserie.

Fürth – Darmstadt LIVE im TV, Livestream, Ticker

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Trotz der historischen Schwierigkeiten gegen Darmstadt zeigt sich das Team von Trainer Heiko Vogel zuletzt stabiler: In fünf der vergangenen sieben Partien blieb Greuther Fürth ungeschlagen (drei Siege, zwei Remis) und holte in diesem Zeitraum ebenso viele Zähler wie in den 16 Spielen davor. Dennoch markieren 30 Punkte aus 29 Spielen die schwächste Zweitliga-Saisonbilanz der Franken seit Einführung der eingleisigen 2. Liga. Darmstadt wartet dagegen seit vier Ligapartien auf einen Dreier (zwei Unentschieden, zwei Niederlagen).

Defensive Baustellen und Standardstärke im Fokus

Beide Mannschaften weisen mit 12,7 Prozent die zweitbeste Chancenverwertung der Liga auf, doch die Defensive könnte das Zünglein an der Waage sein. Fürth kassierte bereits 61 Gegentreffer – Ligahöchstwert und so viele wie nie zuvor nach 29 Zweitligaspielen. Besonders anfällig zeigt sich das Kleeblatt bei Eckbällen: Zwölf Gegentreffer nach Ecken bedeuten alleinigen Spitzenwert der Liga. Genau hier setzt Darmstadts gefährlichste Waffe an, denn das Team von Trainer Florian Kohfeldt traf seinerseits schon elfmal nach Eckbällen – Bestwert im Unterhaus.

Trainer-Bilanzen und Schiedsrichter

Fürths Coach Heiko Vogel trifft auf einen alten Widersacher mit makelloser Bilanz: Florian Kohfeldt hat alle fünf Pflichtspiele gegen Greuther Fürth gewonnen – drei mit Darmstadt, zwei zuvor mit Werder Bremen. Allerdings lief es für den SV Darmstadt unter Kohfeldt zuletzt auswärts holprig: Seit acht Liga-Gastspielen warten die Hessen auf einen Sieg (sechs Remis, zwei Niederlagen). Die Leitung der Begegnung übernimmt Schiedsrichter Eric-Dominic Weisbach.

Wird SpVgg Greuther Fürth gegen SV Darmstadt 98 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird SGF gegen D98 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: SpVgg Greuther Fürth gegen SV Darmstadt 98 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SpVgg Greuther Fürth gegen SV Darmstadt 98 im Liveticker bei SPORT1.