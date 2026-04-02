2. Bundesliga heute: Fürth - Paderborn LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 05.04.2026 • 10:15 Uhr SpVgg Greuther Fürth empfängt heute SC Paderborn 07. Der Anstoß ist um 13:30 Uhr im Sportpark Ronhof | Thomas Sommer. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Zum 27. Spieltag der 2. Bundesliga empfängt die SpVgg Greuther Fürth heute (Sonntag, 05.04.2026, 13:30 Uhr) den SC Paderborn 07.

Die Ausgangslage könnte gegensätzlicher kaum sein: Fürth steht mit 29 Punkten auf dem geteilten Tiefstwert seiner Zweitliga-Geschichte, kassierte bereits 14 Niederlagen – Vereinsnegativrekord zu diesem Zeitpunkt. Paderborn reist dagegen mit 51 Zählern an und spielt unter Trainer Ralf Kettemann seine beste Zweitliga-Saison nach 27 Partien.

Fürth – Paderborn LIVE im TV, Livestream, Ticker

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Zwar gewann der SCP das Hinspiel mit 2:1, doch in Fürth liest sich die Bilanz düster: In 14 Zweitligaduellen im Ronhof siegte Paderborn nur einmal – beim allerersten Aufeinandertreffen 1983 (2:0). Seither stehen sechs Remis und sieben Niederlagen. Für die Gastgeber spricht zudem eine bemerkenswerte Serie: Gegen Teams, die vor dem Spieltag einen Top-3-Platz innehatten, blieb das Kleeblatt in den vergangenen sieben Heimspielen ungeschlagen (3 Sieg/4 Remis).

Luftduelle als mögliches Zünglein an der Waage

Paderborn stellt mit 13 Kopfballtreffern den Liga-Bestwert; Angreifer Stefan Tigges markierte alle seine sechs Saisontore per Kopf – ebenfalls Ligaspitze. Fürth hingegen ließ bereits elf Kopfballgegentore zu, nur Münster kassierte mehr. Gleichzeitig offenbart das Vogel-Team generell Defensive-Probleme: 59 Gegentreffer sind der schwächste Wert eines Zweitligisten seit 15 Jahren, 33 davon nach der Pause. Paderborn kommt in Halbzeit zwei erst auf 15 Gegentore und führt die Liga bei hohen Ballgewinnen (233) an.

Personalien und Formkurven beider Offensivreihen

Greuther Fürths Kapitän Branimir Hrgota war in jedem seiner letzten vier Heimspiele direkt an einem Tor beteiligt (2 Tore/2 Assists) und traf in der 2. Liga bereits neunmal gegen Paderborn – persönlicher Bestwert. Auf Gästeseite läuft die Offensive weiterhin rund: Mit durchschnittlich 15,9 Abschlüssen und 3,6 Großchancen pro Partie liegt der SCP ligaweit jeweils auf Rang zwei. Abseits des Rasens verfolgte man in Ostwestfalen zuletzt die Debatte um Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel, der Phil Foden öffentlich anzählte; Kettemann will das mediale Rauschen allerdings nicht an sein Team heranlassen und vertraut auf die jüngste Serie von drei Auswärtsspielen ohne Niederlage (1 Sieg/2 Remis).

Wird SpVgg Greuther Fürth gegen SC Paderborn 07 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird SGF gegen SCP im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: SpVgg Greuther Fürth gegen SC Paderborn 07 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SpVgg Greuther Fürth gegen SC Paderborn 07 im Liveticker bei SPORT1.