2. Bundesliga heute: Hannover - Elversberg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 05.04.2026 • 10:30 Uhr Hannover 96 empfängt heute die SV Elversberg. Der Anstoß ist um 13:30 Uhr in der Heinz von Heiden-Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Hannover 96 geht mit breiter Brust in das Heimspiel am Sonntag (13:30 Uhr) in der Heinz von Heiden-Arena. Unter Christian Titz verloren die Niedersachsen nur eine der vergangenen neun Zweitliga-Partien, sammelten dabei 20 Zähler – Ligabestwert seit dem 19. Spieltag.

Auch im eigenen Stadion zeigt die Kurve steil nach oben: Sechs der vergangenen sieben Heimspiele brachten 14 Punkte und vier Zu-Null-Spiele ein. Gegner SV Elversberg reist dennoch mit der Empfehlung von 23 Auswärtspunkten an, nur Hertha BSC (24) und Hannover (26) sind in der Fremde noch erfolgreicher.

Hannover – Elversberg LIVE im TV, Livestream, Ticker

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Aus Sicht der Gastgeber liest sich die Historie düster: In fünf Zweitliga-Duellen mit der SVE gab es für 96 noch keinen Erfolg (drei Remis, zwei Niederlagen). Umgekehrt hat Elversberg gegen keinen anderen Gegner im Unterhaus öfter gespielt, ohne zu verlieren. Besonders gerne erinnern sich die Saarländer an den letzten Auftritt in Hannover: Im April 2025 holte die Truppe ein 3:1 in der Heinz von Heiden-Arena. Das Hinspiel in dieser Saison endete 2:2 – wiederum mit späten Treffern beider Teams in der Schlussviertelstunde, einem Zeitfenster, in dem Elversberg mit 18 Toren Ligaspitze ist.

Petkov in Torlaune, Hannover mit Großchancen-Rekord

Elversbergs Offensivmann Lukas Petkov erzielte vor der Länderspielpause seinen zweiten Zweitliga-Doppelpack und kommt in der Rückrunde bereits auf acht Torbeteiligungen (sieben Treffer, ein Assist) – mindestens doppelt so viele wie jeder andere Elversberger.

Hannover hält dagegen: 46 Saisontore bedeuten Rang drei im ligaweiten Ranking, nur Elversberg (47) und Darmstadt (49) sind noch treffsicherer. Bemerkenswert ist vor allem die Chancenqualität: Nach Expected Goals führt Hannover die Liga mit 57,5 xG an, dicht gefolgt von der SVE (51,1). Zudem verteilten sich die 96-Treffer auf 16 verschiedene Schützen, während Elversberg mit 17 unterschiedlichen Torschützen den Ligabestwert teilt.

Titz und Wagner im Fokus – Nebengeräusche aus der Fußballwelt

Christian Titz und Vincent Wagner haben ihre Teams in dieser Saison in die Spitzengruppe geführt – Hannover rangiert als punktstarker Fünfter nur drei Zähler hinter Platz eins, Elversberg stellt mit 51 Punkten die beste Zweitliga-Bilanz der Vereinsgeschichte auf. Wagner möchte derweil die kurze Auswärtsdelle von zwei Spielen ohne Sieg beenden. Unter diesen Vorzeichen steigt ein Duell zweier Top-Offensiven, in dem statistisch besonders die letzten 15 Minuten erhöhte Aufmerksamkeit verdienen.

Wird Hannover 96 gegen SV Elversberg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird H96 gegen ELV im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: Hannover 96 gegen SV Elversberg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Hannover 96 gegen SV Elversberg im Liveticker bei SPORT1.