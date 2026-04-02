2. Bundesliga heute: Hannover - Paderborn LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 18.04.2026 • 17:30 Uhr Hannover 96 empfängt heute den SC Paderborn 07. Der Anstoß ist um 20:30 Uhr in der Heinz von Heiden-Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Samstagabend (18.04.2026, 20:30 Uhr) empfängt Hannover 96 den SC Paderborn 07 in der Heinz von Heiden-Arena. Christian Titz steht dabei als Cheftrainer der Niedersachsen an der Seitenlinie, während Ralf Kettemann das Team aus Ostwestfalen betreut.

In bislang 13 Zweitliga-Duellen unterlag Hannover sechsmal gegen den SCP (drei Siege, vier Remis) – nur gegen Schalke 04 ist die Niederlagenquote der 96er unter den aktuellen Zweitligisten höher. Im Hinspiel feierten die Roten jedoch einen 2:0-Erfolg und könnten nun erstmals beide Saisonpartien gegen Paderborn gewinnen. Schiedsrichter der Begegnung ist Max Burda.

Hannover – Paderborn LIVE im TV, Livestream, Ticker

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Die Gastgeber präsentieren sich in ihrer besten Zweitliga-Spielzeit seit dem Aufstieg 2016/17 (aktuell 53 Punkte) und glänzen mit dem intensivsten Pressing der Liga – Gegner dürfen im Schnitt nur 10,3 Pässe pro Defensivaktion spielen.

Am vergangenen Spieltag stellte Waniss Taïbi mit 14,4 gelaufenen Kilometern einen Liga-Rekord seit Datenerfassung 2013/14 auf und lieferte dabei die meisten Schussvorlagen aller 96-Profis (drei).

Hannover erspielte sich ligaweit die meisten Großchancen (107) und Expected Goals (60,3), liegt mit bisher 49 Treffern aber deutlich unter diesem Wert (-11,3).

SC Paderborn 07 reist mit längster Ungeschlagen-Serie seit Jahren an

Paderborn hat nach 29 Partien bereits 57 Punkte auf dem Konto und spielt seine beste Zweitligasaison überhaupt. Der SCP ist seit neun Ligaspielen ungeschlagen (sechs Siege, drei Remis) und teilt sich damit den aktuellen Ligabestwert mit Schalke 04.

Besonders gefährlich präsentiert sich das Team bei ruhenden Bällen: 22 Standardtore sind ligaweit nur von Arminia Bielefeld überboten, hinzu kommt die Bestmarke von 14 Kopfballtreffern. Stürmer Steffen Tigges führt mit sechs Kopfballtoren die entsprechende Einzelwertung an und liegt damit nur ein Treffer hinter der kompletten Kopfballausbeute Hannovers.

Bilbija, Tigges & Co. treffen auf Hannovers starke Abwehr

SCP-Angreifer Filip Bilbija schrieb zuletzt Geschichte: Sein Viererpack am 29. Spieltag war der erste in dieser Zweitliga-Saison. Paderborns Offensive stellt in den vergangenen elf Spielen mit 24 Toren die produktivste der Liga, während Hannover im gleichen Zeitraum mit nur zehn Gegentreffern die stabilste Defensive stellt.

Beide Mannschaften liegen auch bei den Offensivkennzahlen dicht beieinander: Paderborn kommt auf 102 Großchancen und 54,5 Expected Goals, trifft jedoch ebenfalls unter Wert (51 Tore, Differenz ‑3,5).

Die Kombination aus Hannovers Pressingstärke und Paderborns Standardqualität verspricht unter Flutlicht in der Heinz von Heiden-Arena einen packenden taktischen Schlagabtausch, den Referee Max Burda leiten wird.

Wird Hannover 96 gegen SC Paderborn 07 heute im Free-TV übertragen?

Ja, das Spiel wird live auf RTL Nitro zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird H96 gegen SCP im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei RTL+ im Stream und bei Sky (TV und Stream) verfolgt werden.

2. Bundesliga: Hannover 96 gegen SC Paderborn 07 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Hannover 96 gegen SC Paderborn 07 im Liveticker bei SPORT1.