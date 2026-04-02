2. Bundesliga heute: Kiel - Kaiserslautern LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 17.04.2026 • 15:30 Uhr Holstein Kiel empfängt heute den 1. FC Kaiserslautern. Der Anstoß ist um 18:30 Uhr im Holstein-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Freitagabend (18.30 Uhr) empfängt Holstein Kiel den 1. FC Kaiserslautern im heimischen Holstein-Stadion. Die Bilanz aus den bisherigen acht Pflichtspielen spricht für die Pfälzer: Fünfmal gewann der FCK, zweimal Kiel, einmal endete das Duell remis.

In der 2. Bundesliga hat Kiel sogar sieben Begegnungen in Folge gegen die Lauterer verloren. Auch Holstein-Coach Tim Walter wartet weiterhin auf seinen ersten Zweitliga-Sieg gegen Kaiserslautern (zwei Remis, eine Niederlage).

Kiel – Lautern LIVE im TV, Livestream, Ticker

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Kiel hat zwei der vergangenen drei Zweitliga-Partien gewonnen (ein Remis), doch mit 32 Punkten nach 29 Spieltagen ist es statistisch die schwächste Zweitligasaison der Störche zu diesem Zeitpunkt. Hinzu kommt eine heikle Heimserie: Fünf Partien im Holstein-Stadion ohne Sieg (zwei Remis, drei Niederlagen) bedeuten den eingestellten Negativrekord des Klubs.

Kaiserslautern reist dagegen mit Rückenwind an: Drei Siege aus den letzten vier Ligaspielen bedeuten dieselbe Ausbeute wie in den zehn Partien davor – der FCK könnte erstmals seit September wieder drei Dreier in Serie feiern.

Taktische Trends: Hohe Kieler Ballgewinne treffen auf gefährliche FCK-Startphasen

Seit Tim Walters Rückkehr am 24. Spieltag verzeichnet Kiel ligaweit die zweitmeisten hohen Ballgewinne (48) hinter Eintracht Braunschweig. Nutzen konnten die Störche diese Balleroberungen jedoch nur selten in der Anfangsviertelstunde: Zwei Tore in den ersten 15 Minuten bedeuten ligaweit den zweitschwächsten Wert.

Kaiserslautern zeigt hier ein anderes Gesicht: Neun Treffer in der Startphase toppen lediglich der VfL Bochum (10). Defensiv steht der FCK ebenfalls stabil – drei Weiße Westen in den letzten vier Begegnungen sind Ligaspitze im selben Zeitraum.

Kaprálik gesperrt, Eckermann leitet

Holstein Kiel muss ohne Adrián Kaprálik antreten: Der formstarke Offensivmann fehlt gelbgesperrt, nachdem er an den letzten vier Spieltagen an drei Treffern direkt beteiligt war. Auf Lauterer Seite sticht Mergim Berisha hervor, der in den vergangenen vier Partien zwei Tore erzielte und einen Assist beisteuerte. Naatan Skyttä, im Hinspiel noch Dreierpacker gegen Kiel, wartet dagegen seit elf Zweitliga-Partien auf ein weiteres Erfolgserlebnis. Geleitet wird das Duell von Schiedsrichter Marc Philip Eckermann.

Wird Holstein Kiel gegen 1. FC Kaiserslautern heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird KIE gegen FCK im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: Holstein Kiel gegen 1. FC Kaiserslautern im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Holstein Kiel gegen 1. FC Kaiserslautern im Liveticker bei SPORT1.