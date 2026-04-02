2. Bundesliga heute: Kiel - Münster LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 05.04.2026 • 10:30 Uhr Holstein Kiel empfängt heute den SC Preußen Münster. Der Anstoß ist um 13:30 Uhr im Holstein-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am 28. Spieltag der 2. Bundesliga empfängt Holstein Kiel am heutigen Sonntag (Anstoß 13:30 Uhr) den SC Preußen Münster im Holstein-Stadion. Die Störche von Trainer Tim Walter belegten vor dem Spieltag mit 28 Zählern Rang 16, die Adlerträger von Coach Alois Schwartz rangieren mit 26 Punkten zwar auf Platz 18, liegen damit jedoch nur drei Zähler hinter dem Zwölften – so eng ging es nach 27 Spieltagen im Tabellenkeller seit Einführung der Drei-Punkte-Regel noch nie zu.

Kiel – Münster LIVE im TV, Livestream, Ticker

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Die direkte Bilanz spricht momentan klar für Münster: Seit fünf Pflichtspielen ist der Aufsteiger gegen Kiel ungeschlagen (zwei Siege, drei Remis). In der Rückrunde allerdings fällt die Punkteausbeute beider Klubs überschaubar aus: Kiel sammelte acht Zähler, Münster sechs – kein Zweitligist war in diesem Zeitraum schwächer. Immerhin endete für die Norddeutschen am vergangenen Spieltag eine acht Partien währende Sieglosserie dank des 3:2 in Bochum, während Münster erstmals in dieser Saison drei Niederlagen in Folge kassierte.

Personal, Sperren und formstarke Akteure

Kiel muss im Vergleich zum Bochum-Spiel auf Umut Tohumcu verzichten, der Gelb-Rot gesperrt ist. Offensiv ragt aktuell Adrián Kaprálik heraus: Nach 14 Zweitliga-Einsätzen ohne direkte Torbeteiligung war der Slowake in den letzten beiden Partien an zwei Treffern beteiligt und traf zudem schon im Hinspiel in Münster.

Bei den Gästen teilt sich Etienne Amenyido mit Oliver Batista Meier die interne Torjägerkrone (je sechs Treffer), verlor allerdings vier der sechs Partien, in denen er selbst erfolgreich war. Beide Teams sind außerdem Top-Foulverursacher der Liga (Kiel 392, Münster 373) und haben jeweils fünf Platzverweise kassiert.

Luftduelle, Heimschwäche und ein Blick über den Tellerrand

Mit bislang zwölf Gegentreffern nach Kopfbällen stellt Münster den Höchstwert der Liga – genau dort setzt Kiel an: Neun Kopfballtore bedeuten Rang drei im Unterhaus, zuletzt in Bochum gelang den Störchen erstmals in dieser Saison sogar ein Doppelpack per Kopf. Trotz dieser Stärke wartet Kiel jedoch seit vier Heimspielen auf einen Dreier (ein Remis, drei Niederlagen) und verzeichnet mit nur 15 Zählern aus 13 Partien seine schwächste Heimbilanz seit Zweitliga-Zugehörigkeit.

Wird Holstein Kiel gegen SC Preußen Münster heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird KIE gegen MUE im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: Holstein Kiel gegen SC Preußen Münster im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Holstein Kiel gegen SC Preußen Münster im Liveticker bei SPORT1.