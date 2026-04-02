2. Bundesliga heute: Lautern - Braunschweig LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 24.04.2026 • 15:30 Uhr 1. FC Kaiserslautern empfängt heute Eintracht Braunschweig. Der Anstoß ist um 18:30 Uhr im Fritz-Walter-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Freitagabend (24.04.2026, 18:30 Uhr) empfängt der 1. FC Kaiserslautern Eintracht Braunschweig im Fritz-Walter-Stadion. An der Seitenlinie stehen dabei Gegensätze: FCK-Coach Torsten Lieberknecht ist mit 336 Zweitliga-Partien der erfahrenste Trainer der aktuellen Liga, während Braunschweigs Lars Kornetka erst auf fünf Zweitliga-Spiele kommt. In den jüngsten sechs Pflichtduellen setzte sich der BTSV viermal durch (zwei Niederlagen), doch auf dem Betzenberg verlor Kaiserslautern nur zwei der letzten 20 Heimspiele gegen die Niedersachsen und holte dabei elf Siege sowie sieben Remis. Schiedsrichter der Begegnung ist Lars Erbst.

Lautern – Braunschweig LIVE im TV, Livestream, Ticker

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Kaiserslautern reist zwar mit der 0:3-Pleite in Kiel im Gepäck an, verbuchte jedoch zuletzt zwei Heimsiege in Serie – eine längere Erfolgsreihe hatte es zuletzt von April bis Oktober 2025 gegeben (sechs). Mit bereits zehn Heimerfolgen liegt der FCK ligaweit nur hinter Schalke 04 (11) und führt die Heim-Torschützenliste mit 33 Treffern an; nach 15 Zweitliga-Heimauftritten waren es nur 1996/97 mehr (45). Neun Tore erzielte das Team in der Anfangsviertelstunde – Ligaspitze hinter Bochum (10). Dennoch stellen 23 Gegentore in der Rückrunde einen eingestellten Vereinsnegativrekord nach 13 Partien dar.

Eintracht auf Reisen: Auswärtsflaute und Punkteknappheit

Braunschweig wartet seit sechs Zweitliga-Auswärtspartien auf einen Dreier (2 Remis, vier Niederlagen) und hat mit elf Punkten die zweitschwächste Bilanz in der Fremde – nur Arminia Bielefeld liegt hier noch dahinter. Insgesamt gelangen den Löwen in den letzten 13 Ligaspielen lediglich zwei Siege; mit elf Zählern rangiert der BTSV auch in der Rückrundentabelle auf dem vorletzten Platz. Im Hinspiel allerdings setzte sich Braunschweig mit 2:0 durch – Lie­ber­knechts erste Niederlage in fünf Pflichtbegegnungen gegen seinen Ex-Klub (3 Siege, ein Remis).

Statistische Schlaglichter: Passspiel, Auftaktminuten und Schlüsselfiguren

Beide Mannschaften setzen auf direkten Fußball: Kaiserslautern spielt im Schnitt 381 Pässe pro Partie, Braunschweig 369 – nur Tabellenführer Schalke bringt noch weniger Zuspiele an. Die Passgenauigkeit liegt bei beiden Teams bei 77 %, auch hier liegt nur Schalke niedriger (72 %). Auffällig bleibt die Anfangsphase: Während die Pfälzer ligaweit die zweitmeisten Tore in den ersten 15 Minuten erzielten, kassierte Braunschweig in diesem Zeitraum bereits acht Gegentreffer. Beim BTSV ragt Max Marie heraus: Der Mittelfeldmann führt sein Team in Pässen (1.044), Tacklings (61) und Ballgewinnen (126) an und traf im letzten Ligaspiel erstmals seit dem 2:0-Hinspielerfolg gegen den FCK wieder.

Wird 1. FC Kaiserslautern gegen Eintracht Braunschweig heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird FCK gegen EBS im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: 1. FC Kaiserslautern gegen Eintracht Braunschweig im Liveticker bei SPORT1 verfolgen