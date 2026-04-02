2. Bundesliga heute: Lautern - Düsseldorf LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 04.04.2026 • 10:00 Uhr Der 1. FC Kaiserslautern empfängt heute Fortuna Düsseldorf. Der Anstoß ist um 13:00 Uhr im Fritz-Walter-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der 1. FC Kaiserslautern empfängt Fortuna Düsseldorf heute (Anstoß 13:00 Uhr) im Fritz-Walter-Stadion – es ist das Wiedersehen mit Fortuna-Coach Markus Anfang, der als Spieler und Trainer insgesamt 65 Pflichtspiele für die Pfälzer bestritt.

Die Statistik spricht dennoch nicht eindeutig für die Roten Teufel: Vier der letzten fünf Heimduelle gegen Düsseldorf gingen verloren, mehr Niederlagen als in allen 28 vorherigen Kaiserslauterer Heimspielen gegen die Fortuna zusammengenommen.

Torsten Lieberknecht möchte mit seinem Team diese Negativserie durchbrechen und gleichzeitig die starke Heimbilanz der laufenden Saison weiter ausbauen. Neun Heimsiege stehen bereits zu Buche, ein weiterer Dreier würde die Ausbeute der kompletten Vorsaison übertreffen.

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Trotz der beeindruckenden Quote von 70 Prozent der Gesamtpunkte vor eigenem Publikum steckt Kaiserslautern aktuell in einem leichten Ergebnistief: Drei der letzten vier Zweitliga-Partien gingen verloren, einzig das 3:0 gegen den Karlsruher SC Mitte März ragt positiv heraus.

Mit 40 Zählern hat der FCK dennoch weiterhin Boden nach oben, sofern die Heimform hält. Gerade die Effizienz vor dem Tor spricht für die Gastgeber: 47,7 Prozent ihrer Großchancen nutzen die Lauterer – ligaweit nur Greuther Fürth und Dynamo Dresden liegen über diesem Wert. Die Pfälzer setzen dabei auf ein ausgewogenes Angriffsspiel, das mit 404 Flanken (15 pro Partie) jede Abwehr beschäftigt.

Fortuna hadert auswärts – und blickt auf Offensive

Auf der anderen Seite reist Fortuna Düsseldorf mit nur einem Sieg aus den letzten neun Auswärtsspielen an; seit dem 10. Spieltag sprangen lediglich vier Punkte in der Fremde heraus, Ligatiefstwert. Auch die Offensive ist ins Stocken geraten: 26 Saisontore bedeuten den schwächsten Angriff der 2. Liga, bei einer Großchancenverwertung von nur 27,7 Prozent.

Zuletzt setzte es zwei Niederlagen in Serie, wodurch der Traditionsklub mit 31 Punkten seine schwächste Zwischenbilanz seit zehn Jahren aufweist. Fortuna-Coach Anfang richtet seinen Blick deshalb darauf, den Düsseldorfer Tor-Knoten zu lösen.

Flanken-Duell könnte zum Schlüssel werden

Beide Teams lieben das Spiel über die Außen – Kaiserslautern bringt 19 Prozent seiner Flanken an den Mann, Düsseldorf sogar ligaweit höchste 27 Prozent bei 432 Hereingaben.

Kopfballduelle werden daher besonders relevant: Der FCK erzielte schon neun Treffer per Kopf und kassierte lediglich drei, Ligabestwert in der Defensive. Die Fortuna wiederum markierte 31 Prozent ihrer Tore mit dem Schädel, bleibt jedoch anfällig bei hohen Bällen (vier Kopfballgegentore).

Gerade weil Düsseldorf vier seiner wenigen Treffer aus herausgespielten Angriffen erzielte – Ligahöchstwert –, während Kaiserslautern dort anfällig ist, dürfte das Szenario eines kompromisslosen Flankenaustauschs von Beginn an vorprogrammiert sein.

Wird 1. FC Kaiserslautern gegen Fortuna Düsseldorf heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird FCK gegen F95 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: 1. FC Kaiserslautern gegen Fortuna Düsseldorf im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FC Kaiserslautern gegen Fortuna Düsseldorf im Liveticker bei SPORT1.