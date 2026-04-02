2. Bundesliga heute: Magdeburg - Bochum LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 04.04.2026 • 10:00 Uhr Der 1. FC Magdeburg empfängt heute den VfL Bochum 1848. Der Anstoß ist um 13:00 Uhr in der Avnet Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am 04.04.2026 empfängt der 1. FC Magdeburg den VfL Bochum 1848 um 13:00 Uhr in der Avnet Arena zum vierten Zweitliga-Aufeinandertreffen beider Teams.

Die Bilanz spricht bislang klar für die Gäste: In den bisherigen drei Partien holte Magdeburg unterklassig nur einen Punkt (ein Remis, zwei Niederlagen) – gegen keinen anderen Zweitliga-Kontrahenten ist die Punkteausbeute geringer.

An der Seitenlinie treffen mit Petrik Sander und Uwe Rösler zwei Trainer aufeinander, deren Mannschaften aktuell unterschiedliche Entwicklungsphasen durchlaufen.

Magdeburg – Bochum LIVE im TV, Livestream, Ticker

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Personell müssen beide Klubs umbauen. Magdeburgs Rechtsverteidiger Philipp Hercher (73 Prozent gewonnene Tacklings, Bestwert im FCM-Kader) fehlt gelbgesperrt, ebenso wie Bochums kreativster Vorlagengeber Matus Bero, der pro 90 Minuten auf starke 7,5 Hereingaben in den Strafraum kommt – nur Maximilian Wittek schlägt beim VfL noch mehr Flanken.

Bei den Hausherren ruhen die Offensivhoffnungen einmal mehr auf Mateusz Zukowski: Der Pole erzielte zuletzt seine Saisontore zwölf und dreizehn und ist damit hinter Darmstadts Isac Lidberg der zweitbeste Torjäger der Liga.

Auf Bochumer Seite reist Philipp Hofmann nach seinem ersten Zweitliga-Doppelpack für den VfL an – sieben seiner acht Treffer markierte er allerdings im Vonovia Ruhrstadion.

Heimschwäche trifft Auswärtsflaute

Obwohl der FCM seit Oktober 2018 in Heimspielen gegen Bundesliga-Absteiger unbesiegt ist (6 Siege, zwei Remis), plagt die Blau-Weißen in dieser Saison eine eklatante Heimschwäche: Nur acht Punkte aus 13 Partien bedeuten den Minusrekord der laufenden Spielzeit.

Bochum reist seinerseits mit lediglich zwei Auswärtssiegen an – gemeinsam mit Bielefeld und Kiel ist das der niedrigste Wert der Liga. Seit zwölf Spieltagen sprang für die Westfalen lediglich zweimal ein Dreier heraus (acht Remis, zwei Niederlagen).

Auffällig: Beim VfL kamen U20-Spieler bereits 67-mal von Beginn an zum Einsatz – der höchste Wert einer Zweitliga-Saison seit 35 Jahren.

Taktische Brennpunkte: Kontergefahr und Flankenpower

Beide Trainer legten in den vergangenen Wochen besonderen Wert auf Umschaltmomente. Bochum ist mit 47 Abschlüssen nach Kontern ligaweit nur von Hertha BSC übertroffen, während Magdeburg bislang die meisten gegnerischen Konterabschlüsse (52) sowie die meisten Gegentore nach Schnellangriffen (10, geteilt mit Preußen Münster) zuließ.

Rösler wird zudem den Fokus auf das Flankenspiel richten – ohne den gesperrten Bero liegt die Verantwortung noch stärker bei Wittek, der ligaweit zu den agilsten Vorlaggebern zählt.

Wird 1. FC Magdeburg gegen VfL Bochum 1848 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird FCM gegen BOC im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: 1. FC Magdeburg gegen VfL Bochum 1848 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FC Magdeburg gegen VfL Bochum 1848 im Liveticker bei SPORT1.