2. Bundesliga heute: Magdeburg - Düsseldorf LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 18.04.2026 • 10:00 Uhr Der 1. FC Magdeburg empfängt heute Fortuna Düsseldorf. Der Anstoß ist um 13:00 Uhr in der Avnet Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der 30. Spieltag der 2. Bundesliga führt den 1. FC Magdeburg und Fortuna Düsseldorf heute, Samstag (18.04.2026), um 13:00 Uhr in der Avnet Arena zusammen. Für die Hausherren steht Petrik Sander an der Seitenlinie, bei den Gästen gibt Alexander Ende sein Debüt als dritter Fortuna-Coach dieser Saison. Geleitet wird die Begegnung von Schiedsrichter Felix Wagner.

Magdeburg – Düsseldorf LIVE im TV, Livestream, Ticker

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Magdeburg stellt mit 55 Gegentoren die zweitschwächste Defensive der Liga, kann offensiv jedoch auf den treffsichersten Spieler der laufenden Saison bauen: Mateusz Zukowski erzielte 16 der 46 FCM-Treffer (35 %).

Auf der Gegenseite liegt die Verantwortung vor allem bei Cedric Itten, der zwölf der lediglich 27 Düsseldorfer Saisontore markierte (44 %) – ligaweit der höchste Teamanteil.

Beide Klubs blieben bereits zehnmal ohne Torerfolg, was sich auch in der schwachen Großchancenverwertung widerspiegelt: Düsseldorf bildet mit 27 % das Schlusslicht, Magdeburg folgt mit 29 %.

Neuer Trainer Alexander Ende setzt auf „kratzen, kämpfen, beißen“ – Muslija fehlt verletzt

Ende übernimmt eine Fortuna, die nach vier Niederlagen in Serie nur noch einen Zähler Vorsprung auf den direkten Abstiegsplatz besitzt. „Alles umkrempeln“ werde nicht funktionieren, erklärte der 46-Jährige bei seiner Vorstellung – stattdessen sollen Basics und kleine Schritte greifen.

In seiner vorherigen Station bei Preußen Münster ließ Ende 56,1 % Ballbesitz spielen, den höchsten Wert aller Zweitliga-Trainer dieser Saison. Bitter für die Rheinländer: Spielmacher Florent Muslija (Kreuzbandriss) fehlt mit ligaweit 71 Torschussvorlagen und 18 aufgelegten Großchancen bis Saisonende.

Historische Bilanz und aktuelle Serien vor dem Duell in Magdeburg

Die Fortuna gewann fünf ihrer bislang sieben Zweitliga-Partien gegen den FCM und weist gegen keinen aktuellen Zweitligisten eine höhere Siegquote (71 %) auf. Magdeburg kassierte beim jüngsten 3:4 in Paderborn bereits die 17. Saisonniederlage – Vereinsnegativrekord und Ligahöchstwert.

Zuhause verloren die Elbestädter neunmal, während Düsseldorf auswärts ebenfalls neun Pleiten hinnehmen musste. Immerhin blieb der FCM in den letzten beiden Heimspielen ungeschlagen (ein Sieg, ein Remis); die Fortuna erlebte ihre längste Niederlagenserie seit 2021/22 und spielt mit 31 Punkten nach 29 Partien ihre zweitschwächste Zweitliga-Saison im laufenden Jahrhundert.

Wird 1. FC Magdeburg gegen Fortuna Düsseldorf heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird FCM gegen F95 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: 1. FC Magdeburg gegen Fortuna Düsseldorf im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FC Magdeburg gegen Fortuna Düsseldorf im Liveticker bei SPORT1.