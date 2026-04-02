2. Bundesliga heute: Münster - Fürth LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 11.04.2026 • 10:00 Uhr SC Preußen Münster empfängt heute SpVgg Greuther Fürth. Der Anstoß ist um 13:00 Uhr im LVM-Preußenstadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Es ist das vierte Zweitliga-Duell beider Klubs, bisher gingen alle Partien an die jeweilige Heimmannschaft – Münster verbuchte seinen einzigen Heimsieg gegen Fürth im Januar 2025 (2:1). Jarno Wienefeld leitet die Begegnung.

Münster – Fürth LIVE im TV, Livestream, Ticker

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Bei den Gästen fehlt Innenverteidiger Philipp Ziereis nach seiner zehnten Gelben Karte. Ziereis verzeichnete in dieser Saison für Fürth ligaweit die meisten Blocks (24) und klärenden Aktionen (232) seines Teams.

Preußen Münster muss ohne Marvin Schulz auskommen, der wegen der fünften Verwarnung aussetzen muss. Alois Schwartz (Münster) und Heiko Vogel (Fürth) stehen damit jeweils vor personellen Umstellungen.

Heimflaute der Adlerträger und Fürths Auswärtsprobleme

Preußen Münster hat in den letzten acht Heimspielen keinen Dreier eingefahren (4 Remis, vier Niederlagen); drei Niederlagen in Serie sind bereits eingestellt, eine vierte Pleite in Folge würde einen neuen Negativrekord bedeuten.

Das Schwartz-Team ist mit sieben Rückrundenpunkten das schwächste Team der zweiten Saisonhälfte und wartet seit dem 31. Oktober (2:1 gegen Kiel) auf einen Heimerfolg. Fürth reist seinerseits mit nur zwei Siegen aus den letzten elf Auswärtspartien (2/1/8) an und hat seit 29 Gastspielen keine weiße Weste mehr behalten.

Defensive Schwächen und Torhüter-Statistiken vor Preußen Münster – Greuther Fürth

Greuther Fürth stellt mit 61 Gegentoren die anfälligste Abwehr der Liga, während Münster mit bislang zwölf Kopfballgegentoren die Höchstzahl in diesem Bereich aufweist. Beide Teams sind besonders nach Standards verwundbar: Kein Team kassierte mehr Gegentore nach ruhenden Bällen als Münster (21), Fürth wiederum traf es am häufigsten nach Eckbällen.

Im Tor der Franken steht zuletzt Silas Prüfrock, der in elf Saisonspielen 73 % der Schüsse parierte – nur zwei Keeper in Liga zwei sind besser. Auf der Gegenseite kommt Johannes Schenk bei Münster auf 61 % gehaltene Bälle; nur die Fürther Timo Schlieck (54 %) und Pelle Boevink (52 %) weisen geringere Quoten unter den Torhütern mit mindestens acht Einsätzen auf.

Wird SC Preußen Münster gegen SpVgg Greuther Fürth heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird MUE gegen SGF im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: SC Preußen Münster gegen SpVgg Greuther Fürth im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SC Preußen Münster gegen SpVgg Greuther Fürth im Liveticker bei SPORT1.