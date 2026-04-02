2. Bundesliga heute: Nürnberg - Dresden LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 11.04.2026 • 10:00 Uhr 1. FC Nürnberg empfängt heute SG Dynamo Dresden. Der Anstoß ist um 13:00 Uhr im Max-Morlock-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Wenn der 1. FC Nürnberg am heutigen Samstag (ab 13 Uhr im LIVETICKER) im heimischen Max-Morlock-Stadion auf die SG Dynamo Dresden trifft, geht es für die Franken auch darum, eine beeindruckende Bilanz auszubauen: Seit sieben Zweitliga-Duellen ist der Club gegen die Sachsen ungeschlagen (5 Siege, zwei Remis).

Wettbewerbsübergreifend setzte es in 17 Pflichtspielen überhaupt erst eine einzige Niederlage gegen die SGD – ein 1:2 im Jahr 2017. Gegen keinen aktuellen Zweitligisten ist Nürnbergs Serie länger, einzig Eintracht Braunschweig kann einen vergleichbaren Negativlauf gegen den FCN vorweisen.

Nürnberg – Dresden LIVE im TV, Livestream, Ticker

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Trainer Miroslav Klose kann seine Startelf nahezu aus dem Vollen wählen und auf eine Mannschaft bauen, die drei Partien in Folge ungeschlagen blieb (2 Siege, ein Unentschieden). Sein Gegenüber Thomas Stamm muss dagegen umbauen: Mit Kofi Amoako (1850 Spielminuten, 52 Tacklings) und Winter-Neuzugang Robert Wagner fehlen gleich zwei Stammspieler gelbgesperrt.

Vor allem Amoakos Ausfall wiegt schwer, da er bislang nur ein Ligaspiel verpasst hat und im defensiven Zentrum als Dauerläufer sowie Balleroberer gesetzt war.

Zahlencheck: Effiziente Club-Abwehr trifft auf laufstarke, aber anfällige SGD

Nürnberg stellte in dieser Saison mit nur einem Gegentor in den ersten 15 Minuten ligaweit den Bestwert, während Dresden in diesem Abschnitt bereits acht Treffer hinnehmen musste – eine Diskrepanz, die im Hinspiel durch Rafael Lubachs Tor nach 13 Sekunden eindrucksvoll sichtbar wurde. Insgesamt kommen die Franken auf fünf Heimsiege in Serie gegen Aufsteiger, Dynamo verlor zuletzt zweimal hintereinander und droht erstmals seit dem zwölften Spieltag wieder drei Pleiten am Stück.

Interessant: Trotz der Ergebnisse spult Dresden mit durchschnittlich 122,5 Kilometern die größte Laufdistanz aller Zweitligisten ab, liegt bei den Sprints (132 pro Partie) jedoch nur auf dem vorletzten Rang. Nürnbergs Mohamed Ali Zoma ist mit 14 Scorern (10 Tore, vier Assists) ein Schlüsselspieler, insbesondere in der Rückrunde, in der er ligaweit die meisten Strafraumaktionen (64) sammelte.

Rahmenbedingungen: Max-Morlock-Stadion, Referee Bickel und Dresdens jüngste Schlagzeilen

Geleitet wird die Begegnung von Schiedsrichter Felix Bickel. Die Partie findet im Max-Morlock-Stadion statt, wo Nürnberg zuletzt acht von neun Spielen gegen Aufsteiger gewann. Rund um Dynamo Dresden sorgt derzeit ein anderes Thema für Gesprächsstoff: Ausschreitungen ihrer Anhänger beim jüngsten Heimspiel gegen Hertha BSC führten dazu, dass der Berliner Klub die Vorstellung eines Sondertrikots auf unbestimmte Zeit verschob.

Während Hertha von einem „falschen Signal“ sprach, arbeitet Dresden weiter an der Aufarbeitung der Vorfälle – ein Hintergrundgeräusch, das in Franken ebenfalls registriert wurde.

Wird 1. FC Nürnberg gegen SG Dynamo Dresden heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird FCN gegen SGD im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: 1. FC Nürnberg gegen SG Dynamo Dresden im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FC Nürnberg gegen SG Dynamo Dresden im Liveticker bei SPORT1.