2. Bundesliga heute: Nürnberg - Magdeburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 26.04.2026 • 10:32 Uhr Der 1. FC Nürnberg empfängt heute den 1. FC Magdeburg. Der Anstoß ist um 13:30 Uhr im Max-Morlock-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am 26. April 2026 (Sonntag) trifft der 1. FC Nürnberg um 13:30 Uhr im heimischen Max-Morlock-Stadion auf den 1. FC Magdeburg.

Auf den Trainerbänken stehen mit Miroslav Klose beim Club und Petrik Sander beim FCM zwei frühere Bundesliga-Stürmer, die inzwischen an der Seitenlinie die Richtung vorgeben. Geleitet wird die Partie von Schiedsrichter Patrick Schwengers, der sein zwölftes Zweitliga-Spiel in dieser Saison pfeift.

Nürnberg – Magdeburg LIVE im TV, Livestream, Ticker

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Nürnberg verlor zwei der vergangenen drei Zweitliga-Duelle mit Magdeburg und blieb dabei gleich zweimal ohne eigenen Treffer; einzig das 4:3 in Magdeburg im Februar 2025 ragte heraus. In den jüngsten drei Begegnungen kassierte der Club sogar stets mindestens drei Gegentore (insgesamt zehn).

Unter allen aktuellen Zweitligisten holte Nürnberg zu Hause gegen keinen Gegner weniger Zähler pro Spiel als gegen den FCM: Nur einen Punkt im Schnitt bei einem Sieg und zwei Niederlagen im Max-Morlock-Stadion.

Formkurven: FCM torhungrig, Club mit jüngster Elf unter Druck

Der 1. FC Magdeburg ging aus den letzten fünf Zweitliga-Partien nur einmal als Verlierer hervor (drei Siege, ein Remis) und brachte es in diesem Zeitraum auf 13 Treffer – Ligaspitze. Nürnberg dagegen wartet seit drei Spielen auf einen Dreier (zwei Unentschieden, eine Niederlage) und erzielte dabei lediglich zwei Tore.

Noch länger war die Durststrecke der Franken nur zu Saisonbeginn. Mit durchschnittlich 24 Jahren und 28 Tagen stellt der Club weiterhin die jüngste Startelf der Liga, während Magdeburgs Anfangsformationen mit 27 Jahren und 89 Tagen zu den erfahrensten zählen.

Personalien und Statistik-Highlights beider Teams

Magdeburg muss auf seinen gelbgesperrten Top-Torjäger Mateusz Zukowski (17 Saisontreffer) verzichten; ohne den Polen holte der FCM bislang lediglich 0,6 Punkte und 0,8 Tore pro Spiel, mit ihm sind es 1,4 Punkte sowie 2,2 Treffer. Baris Atik kommt derweil auf elf Assists – neuer persönlicher und vereinsinterner Rekord.

Beim Club führt Mohamed Alì Zoma mit elf Saisontoren das interne Ranking an, acht davon erzielte er vor heimischem Publikum. Zuletzt laborierte er aber an einer Oberschenkelverletzung.

Zudem blieb Nürnberg in dieser Spielzeit nach Führungen ungeschlagen (zehn Siege, sechs Remis), während Magdeburg ligaweit nur vier Zähler nach Rückständen sammelte – gemeinsamer Tiefstwert mit Hertha BSC.

Wird 1. FC Nürnberg gegen 1. FC Magdeburg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird FCN gegen FCM im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: 1. FC Nürnberg gegen 1. FC Magdeburg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen