2. Bundesliga heute: Paderborn - Magdeburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 12.04.2026 • 10:30 Uhr Der SC Paderborn 07 empfängt heute den 1. FC Magdeburg. Der Anstoß ist um 13:30 Uhr in der Home Deluxe Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Sonntag, 12. April 2026, empfängt der SC Paderborn 07 den 1. FC Magdeburg um 13:30 Uhr in der Home Deluxe Arena. Die Statistik der bisherigen Zweitliga-Duelle könnte eindeutiger kaum sein: In neun Aufeinandertreffen blieb Paderborn ungeschlagen (sechs Unentschieden, drei Siege).

Gegen keinen anderen Zweitliga-Gegner hat der FCM so oft gespielt, ohne jemals zu gewinnen, während der SCP seinerseits gegen keinen anderen Klub so häufig ungeschlagen blieb. Geleitet wird die Partie von Schiedsrichter Timo Gansloweit.

Paderborn – Magdeburg LIVE im TV, Livestream, Ticker

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Der Gastgeber sammelt derzeit Punkt um Punkt: 54 Zähler nach 28 Spieltagen bedeuten die beste Zweitliga-Saisonbilanz der Vereinsgeschichte zum aktuellen Zeitpunkt. Unter Trainer Ralf Kettemann ist Paderborn seit acht Begegnungen ohne Niederlage (fünf Siege, drei Remis) und führt mit 18 Punkten seit dem 21. Spieltag die Ligawertung im genannten Zeitraum an. Auf der Gegenseite reist der 1. FC Magdeburg mit breiter Brust an: Unter Coach Petrik Sander holte der FCM zuletzt zwei Siege in Serie und damit bereits mehr Zähler als an den acht Runden zuvor zusammen. Gelingt ein weiterer Dreier, wäre es der erste Zweitliga-Hattrick seit Magdeburger Zweitliga-Zugehörigkeit.

Offensivduell der Superlative: Höchste Schusszahlen und Pressing-Stärke

Ein Blick auf die Statistik unterstreicht das Potenzial für Torchancen: Magdeburg führt ligaweit die Rangliste der Torschüsse an (457, Ø 16,3), Paderborn folgt knapp dahinter (443, Ø 15,8). Beide Teams zeichnen sich durch aggressives Gegenpressing aus – der SCP gab die meisten Abschlüsse nach hohen Ballgewinnen ab (41), der FCM rangiert mit 40 direkt dahinter und führt mit sieben Treffern nach solchen Situationen die Liga an. Bei Standardsituationen zeigen sich klare Unterschiede: Paderborn traf bereits 20-mal nach ruhenden Bällen (nur Arminia Bielefeld ist besser), während Magdeburg erst neun Standardtore erzielte. Defensiv wiederum ließ der SCP nach Standards lediglich neun Gegentreffer zu, nur Nürnberg steht noch stabiler.

Schlüsselspieler und Referee: Zukowski, Bilbija, Atik sowie Gansloweit im Blickpunkt

Magdeburgs Angreifer Mateusz Zukowski reist mit 15 Saisontoren an – Ligabestwert und eine Marke, die in den ersten 16 Zweitliga-Einsätzen seit Dieter Schatzschneider 1981 nur selten übertroffen wurde. Bei den Ostwestfalen glänzt Filip Bilbija, der jüngst seinen zehnten Saisontreffer markierte und damit nun bei 24 Zweitliga-Toren für den SCP steht – nur Sven Michel (37) und Mahir Sağlık (34) sind intern noch erfolgreicher. Kreativmotor Barış Atik sammelte zuletzt seine 14. und 15. Torbeteiligung (fünf Treffer, zehn Assists) und hat damit einen persönlichen Saisonrekord aufgestellt. Die Rahmenbedingungen liegen nun in den Händen von Unparteiischem Timo Gansloweit, der die Begegnung in der Home Deluxe Arena leiten wird.

Wird SC Paderborn 07 gegen 1. FC Magdeburg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird SCP gegen FCM im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: SC Paderborn 07 gegen 1. FC Magdeburg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SC Paderborn 07 gegen 1. FC Magdeburg im Liveticker bei SPORT1.