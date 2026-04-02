2. Bundesliga heute: Paderborn - Schalke LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 26.04.2026 • 10:31 Uhr SC Paderborn 07 empfängt heute den FC Schalke 04. Der Anstoß ist um 13:30 Uhr in der Home Deluxe Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Sonntag (26.04.2026, 13:30 Uhr) empfängt der SC Paderborn 07 den FC Schalke 04 in der Home Deluxe Arena. Tabellenführer Schalke (61 Punkte) reist mit drei Zählern Vorsprung auf den direkten Verfolger aus Ostwestfalen an – beide Klubs spielen damit ihre jeweils beste beziehungsweise zweitbeste Zweitliga-Saison nach 30 Spieltagen.

An der Seitenlinie stehen Ralf Kettemann beim SCP und Miron Muslic bei den Gästen, die Leitung der Partie übernimmt Schiedsrichter Dr. Matthias Jöllenbeck.

Paderborn – Schalke LIVE im TV, Livestream, Ticker

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Der Blick in die Statistik unterstreicht Schalkes starke Auswärtsbilanz in Paderborn: Vier der bisherigen fünf Pflichtspiele beim SCP entschieden die Knappen für sich – eine Siegquote von 80 Prozent.

Kapitän Kenan Karaman fühlt sich dabei besonders wohl, sammelte er doch gegen keinen anderen Zweitliga-Gegner so viele Scorerpunkte wie gegen den SCP (acht Beteiligungen, davon fünf Tore). Im Hinspiel setzte sich Schalke als damaliger Zweiter 2:1 gegen den Ersten aus Paderborn durch; nun kommt es erneut zum Duell der beiden Topteams.

Formstarke Serien und Zahlen: Zweitbeste Offensive trifft beste Defensive

Beide Mannschaften sind seit zehn Zweitliga-Partien ungeschlagen – aktuell ligaweit die längsten Serien. Paderborn stellt mit 52 Treffern die geteilt torgefährlichste Offensive und ist speziell in der Luft gefährlich: 14 Kopfballtore bedeuten Ligabestwert.

Schalke wiederum kassierte mit nur 26 Gegentoren die wenigsten Treffer der Saison, wobei 31 Prozent davon per Kopf fielen. Die Teams ähneln sich im aggressiven Pressing: Schalke führt die Statistik der Schüsse nach hohen Ballgewinnen (45) knapp vor dem SCP (44) an und agiert mit der höchsten durchschnittlichen Balleroberungslinie (44,7 m). Paderborns junge Startelf – im Schnitt 24 Jahre und 155 Tage – liefert dennoch konstant und stellt die zweitjüngste Formation der Liga.

Personal-Updates: Obermair verletzt, Antwi-Adjei vor Abschied

Paderborn muss im Saisonendspurt auf Raphael Obermair verzichten. Der 30-jährige Außenbahnspieler zog sich in Hannover einen Anriss der Achillessehne zu und fällt bis zum Sommer aus; er stand in 28 der bisherigen 30 Spiele in der Startelf.

Bei Schalke wurde unter der Woche der Abschied von Christian Antwi-Adjei zum 30. Juni bekanntgegeben – der 32-Jährige will bis dahin jedoch weiter „alles reinwerfen“. Abseits des Platzes trauert S04 um Vereinslegende Manfred Kreuz (†90) und präsentierte mit der Beumer Group zugleich einen neuen Hauptsponsor für die kommende Spielzeit.

Wird SC Paderborn 07 gegen FC Schalke 04 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird SCP gegen S04 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: SC Paderborn 07 gegen FC Schalke 04 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen