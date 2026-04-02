2. Bundesliga heute: Schalke - KSC LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 05.04.2026 • 10:45 Uhr FC Schalke 04 empfängt heute den Karlsruher SC. Der Anstoß ist um 13:30 Uhr in der Veltins-Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Sonntag (05.04.2026, 13:30 Uhr) steigt in der ausverkauften Veltins-Arena das Zweitliga-Duell zwischen dem FC Schalke 04 und dem Karlsruher SC. Die Mannschaft von Trainer Miron Muslic geht als aktueller Spitzenreiter in die Partie und kann auf eine Serie von zehn ungeschlagenen Heimspielen (sieben Siege, drei Remis) bauen – ligaweit nur Darmstadt 98 ist daheim noch länger unbesiegt.

Beim KSC hofft Coach Christian Eichner trotz wechselhafter Auswärtsauftritte (sechs Niederlagen in den letzten neun Gastspielen) auf Zählbares, schließlich stellen die Badener mit 51 Gegentreffern zwar die zweitschwächste Defensive der Liga, trafen in den vergangenen fünf Partien aber starke zwölfmal.

Schalke – KSC LIVE im TV, Livestream, Ticker

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Schon das Hinspiel am 11. Spieltag entschied der Karlsruher SC zu Hause mit 2:1 für sich. Gelingt heute erneut ein Dreier, würde der KSC erstmals überhaupt beide Zweitliga-Duelle innerhalb einer Spielzeit gegen Schalke gewinnen. Für die Knappen ist Karlsruhe ohnehin so etwas wie ein Angstgegner: Fünf Niederlagen in bislang neun Zweitliga-Vergleichen bedeuten eine S04-Pleitenquote von 56 % – gegen kein anderes Team mit mehr als sechs Partien fällt diese höher aus.

Formkurven: Schalker Heimserie gegen Karlsruher Aufschwung

Schalke ist seit sieben Ligaspielen ungeschlagen (drei Siege, vier Remis) und baute sein Polster an der Tabellenspitze vor allem dank der besten Defensive des Unterhauses auf: Nur 24 Gegentore und im Schnitt 9,4 gegnerische Abschlüsse pro Partie sind ligaweiter Bestwert. Allerdings stockt der königsblaue Motor im Jahr 2026: Von zehn Rückrundenpartien wurden lediglich drei gewonnen. Karlsruhe reist wiederum mit Rückenwind an – drei Siege aus den letzten fünf Spielen bedeuten schon jetzt so viele Erfolge wie in den 15 Partien zuvor zusammen.

Personalien, Schlüsselspieler und ein Blick über den Tellerrand

Beim KSC fehlt der gelbgesperrte Abräumer Nicolai Rapp, der mit 28 Balleroberungen ligaweit zu den aktivsten Sechsern zählt. Dadurch dürfte noch mehr Verantwortung auf Offensivmotor Marvin Wanitzek zukommen, der mit 18 Scorerpunkten hinter Herthas Fabian Reese ligaweit auf Rang zwei liegt. Gegen Schalke blieb der Mittelfeldlenker allerdings in 630 Minuten bislang fast wirkungslos (ein Tor). Auf Schalker Seite ruhen die Hoffnungen erneut auf der stabilen Viererkette, die bislang keinen Gegner zur Entfaltung kommen ließ, während Muslic auf seine drittbeste Pressinglinie der Liga vertrauen kann (213 hohe Ballgewinne). Abseits des deutschen Unterhauses sorgte Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel in dieser Woche mit seinen kritischen Worten über City-Star Phil Foden für Aufsehen – ein Thema, das auch in der Veltins-Arena durchaus für Gesprächsstoff sorgte, ehe der Fokus wieder voll auf das brisante Duell mit dem KSC ging.

Wird FC Schalke 04 gegen Karlsruher SC heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird S04 gegen KSC im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: FC Schalke 04 gegen Karlsruher SC im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: FC Schalke 04 gegen Karlsruher SC im Liveticker bei SPORT1.