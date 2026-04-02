2. Bundesliga heute: Schalke - Münster LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 19.04.2026 • 10:00 Uhr Der FC Schalke 04 empfängt heute den SC Preußen Münster. Der Anstoß ist um 13:30 Uhr in der Veltins-Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der FC Schalke 04 geht als Tabellenführer mit neun Zweitliga-Partien in Serie ohne Niederlage (Fünf Siege, vier Remis) in das Heimspiel am Sonntag (13.30 Uhr) gegen den Tabellenachtzehnten SC Preußen Münster . Die Königsblauen sind seit fünf Pflichtspielen ungeschlagen gegen die Westfalen, allerdings endete das Hinspiel torlos. Preußen Münster wartet seit fünf Begegnungen auf einen Sieg (2 Remis, drei Niederlagen) – derzeit die längste Sieglosserie der Liga.

Schalke – Münster LIVE im TV, Livestream, Ticker

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Die Mannschaft von Trainer Miron Muslic ist seit elf Zweitliga-Heimspielen ungeschlagen (8 Siege, drei Remis) und traf dabei stets mindestens einmal – beides sind aktuell ligaweite Bestwerte. Eine längere Heimserie ohne Niederlage legte Schalke zuletzt in den Jahren 2006 bis 2007 mit 13 Partien in der Bundesliga hin.

Mit derzeit 58 Punkten haben die Gelsenkirchener fünf Zähler Vorsprung auf Rang drei; mit einem weiteren Dreier würde Schalke mit den 61 Punkten des Vorjahresmeisters 1. FC Köln gleichziehen.

Erfolgreicher Schalke-Einspruch

Schalke hat beim DFB Einspruch gegen die Gelb-Rot-Sperre von Linksverteidiger Moussa Ndiaye eingelegt – mit Erfolg: Der Abwehrspieler darf gegen Münster eingesetzt werden. Ungeachtet dessen glänzt Soufian El-Faouzi weiter: Der Mittelfeldmotor führt die Liga mit 367,9 absolvierten Kilometern an, hat die meisten erfolgreichen Tacklings (52) und Ballgewinne (157) aller Zweitligaspieler gesammelt.

Auf der Trainerbank kommt es zum Duell zwischen Miron Muslic und Münsters Alois Schwartz, der seine Amtszeit mit zwei 0:0-Ergebnissen begann – ein Novum, das in der 2. Bundesliga erst sechsmal zuvor vorkam.

Ballbesitz gegen Effizienz, Defensivreihen im Fokus

Schalke stellt mit nur 25 Gegentoren nach 29 Spieltagen die stabilste Defensive der Liga, während Münster ligaweit die zweitschwächste Offensive (31 Treffer) besitzt. Unter Alois Schwartz agierten die Gäste zuletzt jedoch extrem kompakt: Mit durchschnittlich lediglich 0,45 erwarteten Gegentoren pro Partie ließen sie an den vergangenen beiden Spieltagen weniger zu als jedes andere Team. Gleichzeitig sank ihr Ballbesitzwert auf 32 Prozent – gegenüber 56 Prozent an den 27 Spieltagen zuvor.

Interessanterweise ist ausgerechnet Schalke das Team mit dem geringsten Saison-Ballbesitz der Liga (46 Prozent), was auf einen Schlagabtausch zweier konträrer Spielansätze hindeutet. Die Partie wird von FIFA-Referee Deniz Aytekin geleitet.

Wird FC Schalke 04 gegen SC Preußen Münster heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird S04 gegen MUE im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: FC Schalke 04 gegen SC Preußen Münster im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: FC Schalke 04 gegen SC Preußen Münster im Liveticker bei SPORT1.