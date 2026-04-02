2. Bundesliga: Paderborn erobert Aufstiegsplatz

SID 05.04.2026 • 15:28 Uhr Zum achten Mal in Folge bleibt der SC Paderborn ungeschlagen. Damit rücken die Ostwestfalen SC sechs Spieltage vor dem Saisonende auf einem Aufstiegsplatz vor.

Der SC Paderborn steht sechs Spieltage vor dem Saisonende auf einem Aufstiegsplatz der 2. Liga. Die Ostwestfalen gewannen beim Abstiegskandidaten SpVgg Greuther Fürth am Sonntag 2:0 (0:0) und sind nun achtmal in Serie ungeschlagen. Für Fürth bleibt es im Keller ganz eng.

Die Zuschauer am Ronhof bekamen zunächst wenige Torszenen und viele Fehlpässe geboten. Nach 20 Minuten wurde Paderborn, das zuletzt 1983 noch vor der Fusion als TuS Schloß Neuhaus in Fürth gewonnen hatte, langsam besser – zunächst allerdings, ohne wirklich gefährlich zu sein. Die Fürther probierten es mit ebenfalls zu ungenau gespielten Kontern: Noah Futkeu (43.) vergab die beste Gelegenheit.

2. Bundesliga: Paderborn vor schweren Partien gegen Rivalen

Nach der Pause wurde es dann plötzlich turbulent. Jannik Dehm (46.) traf für Fürth aus der Distanz die Querlatte, fünf Minuten später erzielte Stefano Marino das Führungstor für Paderborn. Danach schoss der eingewechselte Lukas Riech für Fürth noch an den Pfosten (66.), Filip Bilbija (87.) entschied das Spiel.