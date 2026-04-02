2. Liga: Schleusener verlässt den KSC

Zweitligist Karlsruher SC und sein langjähriger Stürmer Fabian Schleusener gehen getrennte Wege. Beide Parteien einigten sich laut Klubangaben darauf, den im Sommer auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern.

Schleusener spielte zunächst in der Saison 2017/18 und dann seit 2021 für die Badener. Dem mittlerweile 34-Jährigen gelangen in dieser Zeit 71 Tore in 216 Partien.

„Fabian Schleusener hat sich in den vergangenen fünf Jahren zu einer Identifikationsfigur des KSC entwickelt und ist mit einer hohen Leistungsbereitschaft vorangegangen“, sagte Sport-Geschäftsführer Mario Eggimann: „In den vertrauensvollen Gesprächen ist der Entschluss gereift, dass nach nun fünf Jahren beim KSC nun der Zeitpunkt für eine Luftveränderung für ‚Schleuse‘ gekommen ist.“