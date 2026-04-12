An Grönemeyers 70.: Bochum befreit sich

SID 12.04.2026 • 15:34 Uhr Nach schwächeren Ergebnissen landen die Westfalen einen wichtigen Sieg gegen Braunschweig und können aufatmen.

Der VfL Bochum hat die sportlichen Rückschläge der vergangenen Wochen abgeschüttelt und in der 2. Liga einen wichtigen Schritt Richtung Klassenerhalt geschafft.

Das Team von Trainer Uwe Rösler setzte sich am Sonntag mit 4:1 (2:0) gegen den direkten Konkurrenten Eintracht Braunschweig durch – und machte damit auch Edelfan Herbert Grönemeyer ein passendes Geschenk zum 70. Geburtstag.

2. Liga: Braunschweig rutscht ab

Die Niedersachsen rutschten im engen Abstiegskampf mit nun sechs Punkten Rückstand auf Bochum auf den Relegationsplatz 16 ab. Gerrit Holtmann (13.) und Koji Miyoshi (45.+5) brachten den zuletzt zweimal geschlagenen VfL in der ersten Hälfte auf Kurs. Farid Alfa-Ruprecht erhöhte für die Westfalen (68.). Das Tor von Lino Tempelmann (84.) kam zu spät. Philipp Hofmann machte per Foulelfmeter (90.+5) schließlich alles klar.

„Wir für euch und ihr für uns – gemeinsam zum Klassenerhalt“, stand auf einem großen Plakat, mit dem sich die VfL-Fans vor dem Anpfiff an ihre zuletzt wackelige Mannschaft wandten. Doch die ersten Minuten gehörten dann den Gästen, die aber auch schnell nachließen.