2. Bundesliga: Flügelflitzer verlässt Schalke

Fußball-Zweitligist Schalke 04 und Offensivspieler Christopher Antwi-Adjei gehen nach dem Ende der aktuellen Saison getrennte Wege. Der zum 30. Juni auslaufende Vertrag des 32-Jährigen werde nicht verlängert, teilten die Gelsenkirchener am Donnerstag mit.
Flügelflitzer verlässt Schalke
Christopher Antwi-Adjei verlässt Schalke am Saisonende. Der Offensivspieler will noch seinen Beitrag zum Schalker Aufstieg leisten, ehe er den Klub verlässt.
„Uns war wichtig, gemeinsam über seine Situation zu sprechen und Klarheit zu schaffen“, sagte Youri Mulder, Direktor Profifußball: „Jetzt ist Chris erst einmal heiß darauf, dem Team und dem Klub in den verbleibenden Spielen bestmöglich zu helfen.“
Schalke peilt Bundesliga an
Antwi-Adjei spielt seit Sommer 2024 für die Schalker. Er bestritt 33 Partien, in denen ihm zwei Tore und drei Vorlagen gelangen. S04 ist als Tabellenführer klar auf Aufstiegskurs.
„Für Abschiedsworte ist es aber noch zu früh, denn wir sind mitten in der entscheidenden Saisonphase. Ich werde in den Trainingseinheiten und Spielen bis zum Ende weiter alles reinwerfen“, sagte Antwi-Adjei.