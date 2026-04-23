2. Bundesliga: Flügelflitzer verlässt Schalke

SID 23.04.2026 • 10:20 Uhr Christopher Antwi-Adjei verlässt Schalke am Saisonende. Der Offensivspieler will noch seinen Beitrag zum Schalker Aufstieg leisten, ehe er den Klub verlässt.

Fußball-Zweitligist Schalke 04 und Offensivspieler Christopher Antwi-Adjei gehen nach dem Ende der aktuellen Saison getrennte Wege. Der zum 30. Juni auslaufende Vertrag des 32-Jährigen werde nicht verlängert, teilten die Gelsenkirchener am Donnerstag mit.

„Uns war wichtig, gemeinsam über seine Situation zu sprechen und Klarheit zu schaffen“, sagte Youri Mulder, Direktor Profifußball: „Jetzt ist Chris erst einmal heiß darauf, dem Team und dem Klub in den verbleibenden Spielen bestmöglich zu helfen.“

Schalke peilt Bundesliga an

Antwi-Adjei spielt seit Sommer 2024 für die Schalker. Er bestritt 33 Partien, in denen ihm zwei Tore und drei Vorlagen gelangen. S04 ist als Tabellenführer klar auf Aufstiegskurs.