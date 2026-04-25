Aufstiegsrennen: Letzte Hertha-Hoffnungen erloschen

SID 25.04.2026 • 14:56 Uhr Hertha BSC verliert zuhause gegen Holstein Kiel. Damit sind auch die letzten leisen Hoffnungen auf den Aufstieg dahin. Holstein bleibt auch im fünften Spiel in Folge ungeschlagen.

Hertha BSC ist endgültig aus dem Aufstiegsrennen der 2. Bundesliga ausgeschieden. Nach einem 0:1 (0:0) gegen Holstein Kiel beträgt der Rückstand auf den Relegationsplatz bereits neun Punkte.

Den Kielern ist im engen Abstiegskampf dagegen ein vorentscheidender Schritt geglückt. Die formstarke Mannschaft von Trainer Tim Walter blieb auch im fünften Spiel in Folge ungeschlagen (vier Siege). Der Abstand zum Relegationsplatz beträgt für die Störche bei noch drei Spielen fünf Punkte. Jonas Therkelsen traf in der 63. Minute zum umjubelten, wenn auch glücklichen Siegtreffer.

Kiel, das noch auf Braunschweig, Magdeburg und Dresden trifft, hat dagegen nach 13 Punkten aus den vergangenen fünf Partien alle Chancen auf den Klassenerhalt.

Berlin startete ohne den umworbenen Jungstar Kennet Eichhorn vielversprechend. Nach nicht einmal einer Minute traf Josip Brekalo zur vermeintlichen Führung, der Treffer wurde aber vom VAR wegen einer knappen Abseitsstellung einkassiert.

In der Folge sahen 45.000 Zuschauer im Olympiastadion eine Partie ohne größere Höhepunkte. Ein abgefälschter Schuss von Fabian Reese war die größte Chance der Hertha, der kurz vor der Pause nach Videostudium ein Elfmeter zurückgepfiffen wurde. Von Kiel kam nach vorne nichts.