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Auswärtssieg: Braunschweig verschafft sich Luft

Auswärtssieg: Braunschweig verschafft sich Luft

Die Niedersachsen gewinnen etwas überraschend beim 1. FC Kaiserslautern und klettern vorerst aus dem Tabellenkeller.
Kamga (l.) erlaubte sich einen schweren Fehler
Kamga (l.) erlaubte sich einen schweren Fehler
© picture-alliance/Sport News Südwest/SID/Steven Mohr
SID
Die Niedersachsen gewinnen etwas überraschend beim 1. FC Kaiserslautern und klettern vorerst aus dem Tabellenkeller.

Big Points im Abstiegskampf: Eintracht Braunschweig hat im engen Rennen um den Klassenerhalt in der 2. Fußball-Bundesliga vorgelegt. Die Niedersachsen gewannen am Freitagabend dank einer kämpferischen Topleistung mit 2:0 (1:0) beim 1. FC Kaiserslautern und verließen vorerst den Relegationsrang.

Die zahlreichen Konkurrenten im Tabellenkeller können in den kommenden Tagen nachlegen, doch nach zuletzt vier Spielen ohne Sieg verschafften sich die Niedersachsen endlich etwas Luft. Faride Alidou (14.) und Erencan Yardimci (72.) erzielten in einer ausgeglichenen Partie die Treffer, dank denen die Eintracht nun 34 Punkte auf dem Konto hat. Der FCK, dessen Fans wütend auf die Niederlage reagierten, steckt im Mittelfeld fest.

Angreifer Alidou profitierte bei seinem frühen Tor von einem Patzer von Kaiserslauterns jungem Keeper Enis Kamga (18). Der eigentliche Ersatztorhüter ließ einen Abschluss von Lino Tempelmann vor die Füße Alidous abprallen. Dem FCK fehlte im Anschluss die offensive Durchschlagskraft. Die wenigen guten Chancen blieben ungenutzt.

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