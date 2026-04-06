Bild: Eichner und KSC trennen sich nach Saisonende

SID 06.04.2026 • 21:47 Uhr Der 43-Jährige trainiert den Klub seit Februar 2020. Doch nun verliert der dienstälteste Zweitliga-Coach wohl seinen Job.

Die Wege des Karlsruher SC und Trainer Christian Eichner trennen sich wohl nach Saisonende. Der Fußball-Zweitligist habe die Entscheidung über Ostern intern besprochen, dies berichtete die Bild-Zeitung am Montagabend. Zuvor hatten auch die Badischen Neuesten Nachrichten entsprechende Gerüchte vermeldet.

Eichner, dessen Vertrag bis Sommer 2027 läuft, ist seit Februar 2020 im Amt und damit der dienstälteste Coach der zweiten Liga. Mit 37 Punkten liegen die Karlsruher derzeit nur auf dem neunten Platz und spielen im Aufstiegsrennen keine Rolle mehr.