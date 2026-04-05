Braunschweig verpasst Befreiungsschlag

SID 05.04.2026 • 15:27 Uhr Eintracht Braunschweig steht im Abstiegskampf weiter unter Druck. Der FC Nürnberg hingegen scheint die Klasse aller Voraussicht nach zu halten.

Eintracht Braunschweig hat im engen Abstiegskampf der 2. Bundesliga den erhofften Befreiungsschlag verpasst.

Die Löwen kamen im Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus und stehen auch mit dem neuen Trainer Lars Kornetka weiter unter Druck. Nach dem dritten Spiel unter dem 48-Jährigen beträgt der Vorsprung auf die Abstiegsränge nur ein Punkt.

2. Bundesliga: Nürnberg kann aufatmen

Der Club und Trainer Miroslav Klose haben sich nach nun sieben Punkten in Serie wohl vom Abstiegskampf verabschiedet. Rabby Nzingoula brachte den FCN in der 17. Minute in Führung.

Die Franken zeigten sich bei der einzigen Großchance vor der Pause sehr effizient. Braunschweig hingegen hatte bei allem Bemühen zunächst Probleme in der Offensive.

Nach dem Wechsel war das Team von Kornetka, der parallel zu seinem neuen Job in Braunschweig bis nach der WM im Sommer auch Co-Trainer von Ralf Rangnick bei der österreichischen Nationalmannschaft bleibt, zielstrebiger.