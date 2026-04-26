Bochum verschärft Fürther Sorgen

SID 26.04.2026 • 15:27 Uhr Der VfL Bochum jubelt dank Doppelpacker Philipp Hofmann - und stößt Fürth noch näher Richtung 3. Liga.

Die SpVgg Greuther Fürth ist der große Verlierer des Wochenendes im Kampf gegen den Abstieg aus der 2. Bundesliga. Nach den zahlreichen Siegen der direkten Konkurrenten verlor das Kleeblatt am viertletzten Spieltag 1:2 (0:1) beim VfL Bochum und stürzte vom 14. auf den vorletzten Platz ab. VfL-Matchwinner war Doppelpacker Philipp Hofmann.

Angreifer Hofmann traf per Turbotor nach 51 Sekunden, in der 56. Minute legte der wuchtige Stürmer nach. Der VfL ist dank des Dreiers fast schon aller Abstiegssorgen ledig. Noel Futkeu (88.) gelang für Fürth nur noch der späte Anschlusstreffer.

Die Bochumer konnten schon in der ersten Minute jubeln. Nachdem Fürths Innenverteidiger Philipp Ziereis weggerutscht war, musste Hofmann aus kurzer Distanz nur noch einschieben. Danach war Kampf auf beiden Seiten Trumpf. Gefährlich wurde es erst nach einer knappen halben Stunde wieder. Ein Kopfball von Fürths Torjäger Futkeu landete an der Latte (27.). Vier Minuten später verfehlte der Bochumer Koji Miyoshi das Tor der Gäste nur knapp. Auf der anderen Seite hätte Branimir Hrgota eigentlich den Ausgleich erzielen müssen (38.).