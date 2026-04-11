Düsseldorf: Mislintat lässt Anfang-Zukunft offen

SID 11.04.2026 • 06:17 Uhr Laut Mislintat gibt es noch "keinerlei Tendenz" in der Trainerfrage.

Sportvorstand Sven Mislintat hat die Zukunft von Trainer Markus Anfang beim kriselnden Fußball-Zweitligisten Fortuna Düsseldorf offengelassen. Er sei kein Freund von Statements, die ihm so ausgelegt würden, dass Anfang vielleicht am Samstag entlassen werde. „Aber es ist einfach ganz wichtig, dass wir jeden Stein umdrehen“, sagte Mislintat bei Sky nach der Niederlage gegen Holstein Kiel (1:2).

Mislintat, der seit Dezember 2025 im Amt ist, sprach von einer „ganz schwierigen Situation“. Man müsse „aufpassen, dass wir nicht in Abläufe kommen, die wir nicht mehr korrigieren können“, sagte er. Es gebe „gute Gründe“ dafür, dass er Anfang zuletzt das Vertrauen ausgesprochen habe und „dass das auch so bleiben kann“. Zugleich habe die Fortuna aber auch die jüngsten vier Ligaspiele verloren: „Und das gilt es vernünftig anzuschauen.“

Laut Mislintat gibt es noch „keinerlei Tendenz“. Es gehe um die Fragen: „Wie reagieren wir darauf, wie geht jeder mit dem Druck um? Was sind die Impulse, die wir brauchen? Und dann ist es unsere Pflicht, das einmal ergebnisoffen zu diskutieren“, betonte der 53-Jährige, der zuletzt für Borussia Dortmund, den VfB Stuttgart und Ajax Amsterdam gearbeitet hat.