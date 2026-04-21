2. Liga: Düsseldorf vorerst ohne Duo

Nächster Rückschlag für Fortuna Düsseldorf: Der abstiegsbedrohte Fußball-Zweitligist muss im wegweisenden Spiel am Freitag (18.30 Uhr/im LIVETICKER) gegen Dynamo Dresden auch auf Satoshi Tanaka und Sima Suso verzichten.
Düsseldorf vorerst ohne Duo
Die vom Verletzungspech verfolgte Fortuna taumelt dem Abstieg entgegen.
Sima Suso fällt vorerst aus
© IMAGO/DeFodi Images
Beide Profis fallen vorerst mit einem Muskelfaserriss im Oberschenkel aus. Das gab der ohnehin schon vom Verletzungspech verfolgte Tabellen-17. am Dienstag bekannt.
2. Liga: Tanaka beim Aufwärmen verletzt
Tanaka, in der Rückrunde bisher bester Spieler der Fortuna, verletzte sich beim Aufwärmen vor der Partie beim 1. FC Magdeburg (0:2) am vergangenen Samstag.
Suso musste kurz vor Spielende ausgewechselt werden. Nach fünf Niederlagen in Folge taumeln die mit Aufstiegsambitionen in die Saison gestarteten Düsseldorfer dem Abstieg entgegen.