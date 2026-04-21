Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
2. Bundesliga
2. Bundesliga
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
TORJÄGER
TEAMS
WEISSE WESTE
2. Bundesliga>

2. Liga: Düsseldorf vorerst ohne Duo

Düsseldorf vorerst ohne Duo

Die vom Verletzungspech verfolgte Fortuna taumelt dem Abstieg entgegen.
Sima Suso fällt vorerst aus
Sima Suso fällt vorerst aus
© IMAGO/DeFodi Images
SID
Die vom Verletzungspech verfolgte Fortuna taumelt dem Abstieg entgegen.

Nächster Rückschlag für Fortuna Düsseldorf: Der abstiegsbedrohte Fußball-Zweitligist muss im wegweisenden Spiel am Freitag (18.30 Uhr/im LIVETICKER) gegen Dynamo Dresden auch auf Satoshi Tanaka und Sima Suso verzichten.

Beide Profis fallen vorerst mit einem Muskelfaserriss im Oberschenkel aus. Das gab der ohnehin schon vom Verletzungspech verfolgte Tabellen-17. am Dienstag bekannt.

2. Liga: Tanaka beim Aufwärmen verletzt

Tanaka, in der Rückrunde bisher bester Spieler der Fortuna, verletzte sich beim Aufwärmen vor der Partie beim 1. FC Magdeburg (0:2) am vergangenen Samstag.

Suso musste kurz vor Spielende ausgewechselt werden. Nach fünf Niederlagen in Folge taumeln die mit Aufstiegsambitionen in die Saison gestarteten Düsseldorfer dem Abstieg entgegen.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite