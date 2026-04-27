Ein Spiel Sperre für Darmstadts Pfeiffer

Darmstadt 98 muss im Schlussspurt der 2. Bundesliga nur am drittletzten Spieltag auf Patric Pfeiffer verzichten.
Sperre für Darmstadts Pfeiffer fix
Der Verteidiger sah gegen Elversberg die Rote Karte. Sein Klub hat nur noch minimale Aufstiegschancen.
Patric Pfeiffer verpasst ein Spiel gesperrt
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Der 26 Jahre alte Innenverteidiger ist nach seiner Roten Karte wegen einer Notbremse vom 3:3 am Samstag gegen die SV Elversberg im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss für das Spiel beim Karlsruher SC (Samstag, 13.30 Uhr/Sky) gesperrt worden.
Darmstadt belegt nach dem 31. Spieltag den fünften Tabellenplatz und hat bei sechs Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz noch geringe Chancen auf den Aufstieg.