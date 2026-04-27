Ein Spiel Sperre für Darmstadts Pfeiffer

SID 27.04.2026 • 19:01 Uhr Der Verteidiger sah gegen Elversberg die Rote Karte. Sein Klub hat nur noch minimale Aufstiegschancen.

Darmstadt 98 muss im Schlussspurt der 2. Bundesliga nur am drittletzten Spieltag auf Patric Pfeiffer verzichten.

Der 26 Jahre alte Innenverteidiger ist nach seiner Roten Karte wegen einer Notbremse vom 3:3 am Samstag gegen die SV Elversberg im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss für das Spiel beim Karlsruher SC (Samstag, 13.30 Uhr/Sky) gesperrt worden.