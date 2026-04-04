Eklat in Dresden: Spiel nach Fan-Krawallen unterbrochen

SID 04.04.2026 • 21:11 Uhr Dynamo-Fans stürmen den Innenraum, es kommt zu Auseinandersetzungen vor dem Gästeblock der Berliner.

Das Zweitliga-Spiel zwischen Dynamo Dresden und Hertha BSC ist nach Jagdszenen auf dem Feld zwischenzeitlich unterbrochen worden. In der 19. Spielminute machten sich zahlreiche vermummte Dynamo-Fans aus dem K-Block auf den Weg zum Gästeblock, es kam zu Auseinandersetzungen, Pyrotechnik und Raketen wurden hin- und hergeschossen, ehe die Polizei die Heimfans zurück in den eigenen Block drängte.

Die Mannschaften verließen währenddessen das Feld, das Spiel wurde beim Stand von 0:0 unterbrochen. Die Polizei bildete eine Kette vor dem Heimblock. Kapitän Stefan Kutschke machte sich auf den Weg zum Block, um schlichtende Worte an den Anhang zu richten, musste aber unverrichteter Dinge wieder umdrehen. Erst nach rund 20-minütiger Unterbrechung konnte die Partie fortgesetzt werden.

„Das ist in dem Moment sehr unwirklich. Das hat auf dem Fußballplatz überhaupt nichts zu suchen. Wir stehen alle ein Stück weit unter Schock“, sagte Dresdens Sport-Geschäftsführer Sören Gonther bei Sky. Auslöser soll „wohl ein Fahnenklau“ gewesen sein. Der Verein distanziere sich „ganz klar“ von so einem Verhalten.