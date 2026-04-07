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Elversberg holt Welzmüller als Technischen Direktor

Elversberg holt neuen Boss

Nach dem schmerzhaften Abgang von Ole Book zu Borussia Dortmund hat der SV Elversberg in der Führungsetage die ersten Weichen für die Zukunft gestellt. Die Nachfolge ist nun geklärt.
Dank einer Ausstiegsklausel wechselt Ole Book von der SV Elversberg direkt zu Borussia Dortmund. Der neue Sportdirektor erklärt, wie es zu dem Vertragsdetail kam, das den Wechsel zum BVB erst möglich machte.
SID
Nach dem schmerzhaften Abgang von Ole Book zu Borussia Dortmund hat der SV Elversberg in der Führungsetage die ersten Weichen für die Zukunft gestellt. Die Nachfolge ist nun geklärt.

Fußball-Zweitligist SV Elversberg hat nach dem schmerzhaften Abgang von Ole Book zu Borussia Dortmund in der Führungsetage die ersten Weichen für die Zukunft gestellt. Wie die Saarländer mitteilten, übernimmt Josef Welzmüller das neu geschaffene Amt des Technischen Direktors. Der 36-Jährige soll gemeinsam mit einem noch nicht benannten Sportdirektor künftig das Führungsduo im sportlichen Bereich bilden, welches dem Präsidium direkt unterstellt ist.

Während der Sportdirektor für Kaderzusammenstellung, Transfers und die operative Steuerung verantwortlich ist, liege der Fokus des Technischen Direktors auf der methodischen Durchgängigkeit, der Spielidee und der systematischen Entwicklung von Spielern und Trainern. Für den Posten des Sportdirektors ist laut Sky der gebürtige Saarländer Christian Weber der Favorit, der zuletzt viele Jahre für Fortuna Düsseldorf arbeitete.

2. Bundesliga: Welzmüller ist gebürtiger Münchner

„Die Position des Technischen Direktors ist ein zentraler Baustein unserer sportlichen Weiterentwicklung“, sagte SVE-Präsident Dominik Holzer. Welzmüller bringe „genau das mit, was wir für diese Rolle gesucht haben: methodische Tiefe, eine klare Vorstellung von moderner Spielerentwicklung und die Fähigkeit, eine sportliche Handschrift über alle Mannschaften hinweg zu prägen“. Er wolle die „sportliche Philosophie des Vereins weiterentwickeln“, betonte Welzmüller selbst.

Der gebürtige Münchner hatte schon während seiner aktiven Karriere im Alter von 32 Jahren parallel als Technischer Direktor bei seinem Klub SpVgg Unterhaching gearbeitet. Nach seinem Karriereende 2024 war er als Sportdirektor für die Football Finance Group verantwortlich und kümmerte sich dort um die Entwicklung der Sportstrategie sowie die Planung und Koordination von Karrierewegen von Toptalenten durch den Multi-Klub-Ansatz.

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