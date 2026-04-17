Elversberg nach lockerem Heimsieg wieder Dritter

SID 17.04.2026 • 20:26 Uhr Die SVE steht damit wieder auf dem Relegationsrang. Am Samstag kann Hannover aber kontern.

Aufstiegskandidat SV Elversberg ist angeführt von Doppelpacker Immanuel Pherai auf den dritten Platz der 2. Fußball-Bundesliga zurückgekehrt. Die Mannschaft von Trainer Vincent Wagner bezwang den Karlsruher SC an der heimischen Kaiserlinde klar mit 3:0 (1:0). Für die Gäste von Noch-Coach Christian Eichner war es die dritte Auswärtsniederlage in Folge.

Pherai (26./53.) erzielte seine ersten Saisontore für die SVE, die mit 55 Punkten wieder an Hannover 96 (53) vorbeizog. Die Niedersachsen können am Samstagabend (20.30 Uhr/Sky) im Topspiel gegen den Zweiten SC Paderborn aber noch kontern. Tom Zimmerschied (62.) setzte den Schlusspunkt.

Elversberg hatte fünf Tage nach der Heimniederlage gegen Schalke (1:2) zu Beginn Glück, als der KSC mehrere gute Gelegenheiten nicht nutzte. Die erste eigene Großchance war dagegen drin: Petkov bediente den mitgelaufenen Pherai, der den Ball nur noch ins Tor schieben musste.