Tor-Spektakel im Topspiel erfreut Schalke

SID 25.04.2026 • 22:25 Uhr Elversberg verpasst einen großen Schritt in Richtung Bundesliga. Das Topspiel gefällt vor allem Schalke.

Die SV Elversberg hat einen großen Schritt in Richtung Fußball-Bundesliga verpasst. Die Saarländer mussten sich trotz Überzahl in einem äußerst unterhaltsamen Verfolgerduell bei Darmstadt 98 mit einem 3:3 (3:2) begnügen und rutschten auf Platz vier ab. Darmstadt liegt nach dem sechsten Spiel in Folge ohne Sieg nun sechs Punkte hinter dem Relegationsplatz zurück und hat damit nur noch theoretische Aufstiegschancen.

Dabei führten die Gastgeber durch Patric Pfeiffer (14.) und Fraser Hornby (15.) schnell mit 2:0, doch Elversberg drehte durch die Tore von Tom Zimmerschied (26.), Maximilian Rohr (34.) und Lukas Petkov (45.+2) noch vor der Pause die Begegnung. Pfeiffer sah zudem nach einer Notbremse die Rote Karte (44.). Hornby glich mit seinem zweiten Tor dennoch aus (51.).

Zunächst stand Pfeiffer im Mittelpunkt, als er mit der Hacke zur Führung traf. Nur Sekunden später schlug Darmstadt erneut zu, Zimmerschied spielte dabei einen Fehlpass direkt in die Füße von Hornby. Doch die Gäste kamen zurück ins Spiel. Nach dem Ausgleich flog Pfeiffer vom Platz, den anschließenden Freistoß nutzte Elversberg zur Pausenführung.