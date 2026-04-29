Ex-Schalker Terodde: "So eine Chance lässt du dir nicht nehmen"

Sky-Experte Simon Terodde ist davon überzeugt, dass Schalke 04 schon am Samstag in die Bundesliga aufsteigen wird. „So eine Chance lässt du dir aus Schalker Sicht nicht nehmen“, sagte der 38-Jährige am Mittwoch bei einer Sky Sport Presserunde in Düsseldorf.
Terodde hat keine Zweifel bei Schalke
Terodde, der vor seinem Rücktritt 2024 zuletzt selbst in Gelsenkirchen gespielt hatte, sprach von einem „elektrisierenden“ Topspiel zwischen Schalke und Fortuna Düsseldorf am Samstagabend (20.30 Uhr/Sky). „Das wird eine Atmosphäre, die viele noch nicht so erlebt haben“, sagte der Ex-Profi: „Jeder Fan weiß, am Samstag wird Großes passieren. Und für die Spieler ist das natürlich eine Situation, auf die man sich freut. Es entsteht keine Drucksituation, weil sie wissen, sie haben theoretisch noch zwei Matchbälle. Als Spieler weißt du, du wirst aufsteigen“.
Im Gegensatz zu den dem Aufstieg entgegenfiebernden Schalkern geht es für Fortuna um den Klassenerhalt. „Sie sind angeschlagen und haben jetzt nicht das große Selbstvertrauen“, sagte der Sky-Experte und bezeichnete die Situation des aktuell Tabellenfünfzehnten – mit nur einem Punkt Rückstand auf einen direkten Abstiegsplatz – als „brenzlig“. Das Restprogramm, mit Schalke, der ebenso um den Aufstieg spielenden SV Elversberg sowie dem direkten Abstiegskonkurrenten Greuther Fürth am letzten Spieltag habe es nicht gut mit Düsseldorf gemeint: „Ich hoffe, dass der Fußballgott da vielleicht nochmal einen gut hat“, sagte Terodde, der 2009 selbst ein halbes Jahr bei der Fortuna verbrachte.
2022 hatte Terodde Schalke am vorletzten Spieltag gegen St. Pauli noch selbst mit zwei Treffern zum Aufstieg geschossen. Danach folgte 2023 der direkte Wiederabstieg sowie zwei durchwachsene Jahre, in denen die Gelsenkirchener sogar um den Klassenerhalt bangten. „Es war gar keine Identität mehr vorhanden“, sagte der Ex-Profi auf die Frage, was den Fans der Aufstieg bedeuten würden. In der Spielzeit 2025/26 sei wieder ein Band zwischen Fans und Mannschaft entstanden: „Wenn ich an der Schalke-Meile vorbeifahre und den Opa mit seiner Enkeltochter zum Stadion gehen sehe oder dass da jede Woche 60.000 Leute hinmarschieren in Liga zwei – da siehst du, wie wichtig den Leuten dieser Verein ist“.