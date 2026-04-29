Ex-Schalker Terodde: "So eine Chance lässt du dir nicht nehmen"

SID 29.04.2026 • 16:11 Uhr Der ehemalige Kapitän hat keinerlei Zweifel am Aufstieg im Topspiel gegen Düsseldorf.

Sky-Experte Simon Terodde ist davon überzeugt, dass Schalke 04 schon am Samstag in die Bundesliga aufsteigen wird. „So eine Chance lässt du dir aus Schalker Sicht nicht nehmen“, sagte der 38-Jährige am Mittwoch bei einer Sky Sport Presserunde in Düsseldorf.

Terodde, der vor seinem Rücktritt 2024 zuletzt selbst in Gelsenkirchen gespielt hatte, sprach von einem „elektrisierenden“ Topspiel zwischen Schalke und Fortuna Düsseldorf am Samstagabend (20.30 Uhr/Sky). „Das wird eine Atmosphäre, die viele noch nicht so erlebt haben“, sagte der Ex-Profi: „Jeder Fan weiß, am Samstag wird Großes passieren. Und für die Spieler ist das natürlich eine Situation, auf die man sich freut. Es entsteht keine Drucksituation, weil sie wissen, sie haben theoretisch noch zwei Matchbälle. Als Spieler weißt du, du wirst aufsteigen“.

Im Gegensatz zu den dem Aufstieg entgegenfiebernden Schalkern geht es für Fortuna um den Klassenerhalt. „Sie sind angeschlagen und haben jetzt nicht das große Selbstvertrauen“, sagte der Sky-Experte und bezeichnete die Situation des aktuell Tabellenfünfzehnten – mit nur einem Punkt Rückstand auf einen direkten Abstiegsplatz – als „brenzlig“. Das Restprogramm, mit Schalke, der ebenso um den Aufstieg spielenden SV Elversberg sowie dem direkten Abstiegskonkurrenten Greuther Fürth am letzten Spieltag habe es nicht gut mit Düsseldorf gemeint: „Ich hoffe, dass der Fußballgott da vielleicht nochmal einen gut hat“, sagte Terodde, der 2009 selbst ein halbes Jahr bei der Fortuna verbrachte.