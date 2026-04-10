Schalke 04: Schnelles Dzeko-Comeback? "Extrem realistisch"

SID 10.04.2026 • 14:32 Uhr Schalke muss aktuell auf Stürmer Edin Dzeko verzichten. Sein Trainer hofft auf eine Rückkehr vor Saisonende.

Trainer Miron Muslic vom Zweitliga-Spitzenreiter Schalke 04 hat die Hoffnung auf ein schnelles Comeback des verletzten Torjägers Edin Dzeko geschürt. „Ich glaube, es ist extrem realistisch, dass wir Edin Dzeko in dieser Saison nochmal auf dem Platz sehen“, sagte der 43-Jährige vor dem Spitzenspiel am Sonntag (ab 13.30 Uhr im LIVETICKER) bei der SV Elversberg: „Edin war sehr positiv, und das sind wird auch, ohne dass wir uns jetzt in einen zeitlichen Rahmen pressen müssen.“

Dzeko hatte sich Ende März beim Sieg von Bosnien-Herzegowina in den WM-Playoffs gegen Italien an der Schulter verletzt, zuletzt hatte Schalke die Dauer der Ausfallzeit offen gelassen. Der Stürmer selbst hatte vor dem jüngsten 1:0-Erfolg gegen den Karlsruher SC eine Rückkehr vor Saisonende nicht ausgeschlossen.

Schalke muss in Elversberg ran

Beim Tabellendritten in Elversberg werden aber neben Dzeko sein ebenfalls verletzter Landsmann Nikola Katic und Kapitän Kenan Karaman, der gegen den KSC die fünfte Gelbe Karte gesehen hatte, fehlen. „Trotz mehrerer Ausfälle haben wir immer noch zwei, drei sehr gute Optionen“, sagte Muslic: „Das hat uns die letzten Wochen und Monate unglaublich stark gemacht, dass wir sehr, sehr viele Ausfälle auffangen können.“