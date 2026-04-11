Hertha erleidet Dämpfer im Aufstiegsrennen

SID 11.04.2026 • 14:57 Uhr Nach der ersten Niederlage seit Ende Februar müssen die Berliner ihre leisen Hoffnungen auf eine Bundesliga-Rückkehr wohl begraben.

Bei Fußball-Zweitligist Hertha BSC haben die leisen Hoffnungen auf einen Aufstieg einen empfindlichen Dämpfer bekommen. Die Berliner verloren ihr Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern mit 0:1 (0:0) und verlieren nach der ersten Niederlage seit Ende Februar vorerst wieder den Anschluss an die Aufstiegsränge. Mergim Berisha (47.) traf für den FCK.

Fünf Spieltage vor Saisonende hat die Hertha auf Platz sechs zunächst fünf Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz, jedoch sind alle fünf Spitzenteams an diesem Wochenende noch im Einsatz – teils auch in direkten Duellen. In den vergangenen Wochen hatte die Mannschaft von Trainer Stefan Leitl mit vier Siegen aus fünf Spielen die schon verloren geglaubte Chance auf eine Bundesliga-Rückkehr am Leben gehalten.

Im Olympiastadion übernahm die Hertha früh die Kontrolle. In der ersten Halbzeit waren die Gastgeber klar überlegen, wurden jedoch zu selten wirklich gefährlich. Vom FCK kam lange nichts, erst kurz vor der Pause hatte Marlon Ritter (43.) den ersten Abschluss der Gäste.