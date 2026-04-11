Kein Sieger im Kellerduell

SID 11.04.2026 • 14:54 Uhr Münster und Fürth liegen weiter auf den direkten Abstiegsplätzen.

Preußen Münster hat eine Befreiungsschlag im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Der Tabellenletzte kam im Kellerduell mit der SpVgg Greuther Fürth nicht über ein 0:0 hinaus.

Münster hat von den vergangenen 15 Spielen nur eins gewonnen, für den neuen Trainer Alois Schwartz war es im zweiten Spiel das zweite Unentschieden. Auch Fürth hilft der Punkt nur wenig weiter. Die Franken liegen zwei Punkte vor Münster auf einem direkten Abstiegsplatz.

Beiden Mannschaften merkte man die Verunsicherung an, das Niveau war überschaubar. Defensiv standen beide Teams zwar kompakt, doch offensiv lief fast überhaupt nichts zusammen. Bei einem Distanzschuss von Kapitän Branimir Hrgota näherte sich Fürth dem Tor der Gastgeber mal an (25.). Münster blieb ebenso harmlos, daran änderten auch die Halbchancen von Etienne Amenyido (38.) und Joshua Mees (40.) nichts.