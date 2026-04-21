Kiel-Kapitän fehlt im Endspurt

SID 21.04.2026 • 14:38 Uhr Kapitän Steven Skrzybski fehlt Holstein Kiel im Saisonendspurt. Der Routinier wird von einer Verletzung ausgebremst.

Holstein Kiel muss im Endspurt um den Klassenerhalt auf Kapitän Steven Skrzybski verzichten. Der 33-Jährige hat im Zweitliga-Spiel gegen den 1. FC Kaiserslautern (3:0) am vergangenen Freitag eine Sehnenverletzung an der Wade erlitten. Dies teilte sein Klub am Dienstag mit.