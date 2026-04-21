Holstein Kiel muss im Endspurt um den Klassenerhalt auf Kapitän Steven Skrzybski verzichten. Der 33-Jährige hat im Zweitliga-Spiel gegen den 1. FC Kaiserslautern (3:0) am vergangenen Freitag eine Sehnenverletzung an der Wade erlitten. Dies teilte sein Klub am Dienstag mit.
Kiel-Kapitän fehlt im Endspurt
Kapitän Steven Skrzybski fehlt Holstein Kiel im Saisonendspurt. Der Routinier wird von einer Verletzung ausgebremst.
Steven Skrzybski (r.) fällt aus
© picture-alliance/Sport News Südwest/SID/Steven Mohr
Holstein muss als Tabellenzwölfter mit 35 Punkten weiter wachsam sein. Vier Partien vor dem Saisonende hat das Team von Trainer Tim Walter vier Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz 16. Weiter geht es für die Kieler am Samstag mit einem Duell bei Hertha BSC.
Alle Tipps und Tricks zum Thema Sportwetten sowie die besten Boni, Quoten und Anbieter gibt es HIER | ANZEIGE